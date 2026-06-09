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Nyitókép: Pixabay

Lezuhant egy kisgép a rengeteg magyar által is kedvelt félszigeten

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Szlovén jelzésű ultrakönnyű repülőgép zuhant le kedden reggel az isztriai Vrsar repülőterén, a balesetben a fedélzeten tartózkodó két ember könnyebben megsérült - közölte délután a horvát légi, tengeri és vasúti baleseteket vizsgáló ügynökség.

Az AIN szerint a baleset 8 óra 35 perc körül, felszállás közben történt. A gép forgószárnyas ultrakönnyű repülőgép, úgynevezett girokopter volt.

A fedélzeten két külföldi állampolgár tartózkodott,

mindketten könnyebb sérüléseket szenvedtek.

Az AIN a balesetről a horvát belügyminisztérium operatív kommunikációs központjától és a polgári védelem operatív központjától kapott tájékoztatást.

Az isztriai rendőrség korábban még arról számolt be, hogy a balesetben egy ember sérült meg, és a helyszínre minden sürgősségi szolgálatot - a rendőrséget, a tűzoltókat és a mentőket - kirendeltek.

Néhány nappal korábban, június 4-én szintén Isztrián, Medulin közelében zuhant le egy kisrepülőgép. Abban a balesetben négy osztrák állampolgár vesztette életét.

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