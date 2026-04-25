ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.43
usd:
311.85
bux:
133872.25
2026. április 25. szombat Márk
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
XIV. Leó pápa heti általános audienciájára érkezik a vatikáni Szent Péter téren 2025. december 17-én.
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Angelo Carconi

Felhívással fordult az emberiséghez a pápa

XIV. Leó pápa azzal a felhívással fordult az emberiséghez egy szombaton nyilvánosságra hozott videóüzenetében, hogy a világon mindenütt töröljék el a halálbüntetést.

Előző nap az amerikai szövetségi igazságügyi minisztérium a halálbüntetés végrehajtásához vezető jogi utak lerövidítéséről és a végrehajtás módjainak bővítéséről szóló intézkedéseket jelentett be.

„Az emberi méltóság még a nagyon súlyos bűncselekmények elkövetése után sem vész el” – mondta a pápa a videóüzenetben, amelyet abból az alkalomból tett közzé, hogy szülőállamában, az egyesült államokbeli Illinois-ban 15 évvel ezelőtt törölték el a halálbüntetést.

„A katolikus egyház következetesen azt tanítja, hogy minden emberi élet a fogantatástól a természetes halálig szent, és védelemre érdemes. Valójában az élethez való jog minden más emberi jog alapja, ezért csak akkor virágozhat és lehet sikeres egy társadalom, ha megőrzi az emberi élet szentségét” – érvelt az egyházfő.

XIV. Leó kifejezte támogatását „azok iránt, akik az Egyesült Államokban és világszerte a halálbüntetés eltörléséért küzdenek”.

Az Egyesült Államok 50 tagállamából több mint két tucatban engedélyezett a halálbüntetés, bár több helyen már nem hajtják végre.

A pápa videóüzenetét egy nappal azután hozták nyilvánosságra, hogy Todd Blanche megbízott igazságügyi miniszter egyebek mellett azt javasolta, hogy a halálra ítélt bűnözőket a jövőben szövetségi szinten kivégzőosztaggal végezzék ki. Ezenkívül a szövetségi legfőbb ügyészség feladatát is ellátó minisztérium közleménye szerint a jogi előkészítés után azt az utasítást adták a Szövetségi Büntetés-végrehajtási Hivatalnak (FBP), hogy a halálbüntetés végrehajtásának korábbi eljárásrendje alapján ismét alkalmazza a Biden-kormány idején betiltott pentobarbital hatóanyagot.

A további tervek között szerepel a halálra ítélt bűnelkövetők fellebbezési és kegyelmi folyamatának lerövidítése, illetve az eljárás gyorsítása, annak érdekében, hogy a büntetés kiszabása és végrehajtása közötti, általában években mérhető időszak rövidebbé váljon.

Kezdőlap    Külföld    Felhívással fordult az emberiséghez a pápa

egyház

vatikán

kereszténység

halálbüntetés

eltörlés

xiv. leó pápa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Rám most nem a parlamentben van szükségünk" – Orbán Viktor visszaadja a mandátumát
Gyökeresen átalakul a Fidesz parlamenti frakciója, hétfőn alakul meg az új, vezetője Gulyás Gergely lesz – közölte Orbán Viktor, aki visszaadja mandátumát is. „Rám most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükségünk" – hangsúlyozta.
 

Szabó Olivér Norton: leghamarabb 2050-ben lehet ember a Marson

Leghamarabb 2050-ben léphet ember a Mars felszínére – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagásza. Szabó Olivér Norton szerint legalább ennyi idő kell, hogy egy ilyen, várhatóan a Holdról indítandó küldetés minden előfeltétele teljesüljön.
 

Szabó Olivér Norton: a Földön kívüli élet szempontjából a közeljövőben a Jupiter holdja lesz a legizgalmasabb, ott fúrni fogunk

VIDEÓ
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.27. hétfő, 18:00
Papp Zsolt György
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb nagyszabású orosz csapás Ukajnában – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Újabb nagyszabású támadást indított Oroszország Ukrajna ellen, több várost is rakétákkal és drónokkal lőttek az éjszaka folyamán. A csapások több helyen lakóépületeket és infrastruktúrát értek, legalább 14 ember megsérült, és attól tartanak, hogy a romok alatt még további áldozatok lehetnek. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Delphi gazdasági fórum: ezen rengeteget veszíthet most Európa, nagyon észnél kell lenni

A rendezvény célja, hogy a világban zajló átalakulásokat feltérképezzék és értelmezzék.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump cancels Witkoff and Kushner's trip to Pakistan for Iran talks

The American president says the US has "all the cards" while Iran's foreign minister says he's "yet to see if the US is truly serious about diplomacy" after earlier attending talks with mediator Pakistan.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 25. 20:55
Bekérették az orosz nagykövetet Bukarestben
2026. április 25. 20:31
Donald Trump az utolsó pillanatban meggondolta magát
×
×