2026. április 25. szombat Márk
Szomszédja meggyilkolása miatt kedden Floridában kivégeztek egy halálra ítélt férfit – közölte a floridai büntetés-végrehajtási hatóság. Ez az év eleje óta a nyolcadik kivégzés az Egyesült Államokban, mindegyik halálos injekcióval történt, ebből öt Floridában.
Nyitókép: Unsplash.com

Új irányt vehet a halálbüntetés rendszere Amerikában

Infostart / MTI

A halálbüntetés végrehajtásához vezető jogi utak lerövidítéséről és a végrehajtás módjainak szélesítéséről szóló intézkedéseket jelentett be pénteken az amerikai szövetségi igazságügyi minisztérium.

A szövetségi legfőbb ügyészség feladatát is ellátó minisztérium közleménye szerint a jogi előkészítés után azt az utasítást adták a Szövetségi Büntetés-végrehajtási Hivatalnak (Federal Bureau of Prison - FBP), hogy a halálbüntetés végrehajtásának korábbi eljárásrendje alapján az ismét alkalmazza a Biden-adminisztráció idején betiltott pentobarbital hatóanyagot.

Az utasítások között szerepel a halálbüntetés módjainak szélesítése akár kivégzőosztag intézményének ismételt bevezetésével.

A minisztérium egyben arra is utasította a börtönök működtetéséért felelős szövetségi kormányszervet, hogy vizsgálja meg a halálra ítéltek számára fenntartott részlegek átköltöztetését, átszervezését, valamint halálbüntetés végrehajtására alkalmas új létesítmény kialakítását.

A további tervek között szerepel a halálra ítélt bűnelkövetők fellebbezési és kegyelmi folyamatának lerövidítése, illetve az eljárás gyorsítása, annak érdekében, hogy a büntetés kiszabása és végrehajtása közötti, általában években mérhető időszak rövidebbé váljon.

A közleményben emlékeztetnek arra, hogy Donald Trump elnök hivatalba lépése napján arról írt alá rendeletet, hogy az igazságügyi minisztérium mint legfőbb ügyészség, a közbiztonság védelmében kezdeményezzen halálbüntetést a legsúlyosabb bűncselekmények esetében, és ösztönözze a már kiszabott legsúlyosabb ítéletek tényleges végrehajtását.

Todd Blanche megbízott igazságügyi miniszter bírálta az előző adminisztráció büntetés-végrehajtási politikáját, mert az „elmulasztotta annak a kötelezettségnek a teljesítését, hogy megóvja az amerikai embereket, amikor elutasította azt, hogy előmozdítsa az ügyeket és végrehajtsák a legsúlyosabb büntetést a legveszélyesebb bűnözőkkel szemben”.

Így reagált Orbán Anita, hogy ő lesz Magyar Péter helyettese is

Óriási megtiszteltetés és hatalmas felelősség számomra, hogy külügyminiszteri feladataim mellett a Tisza-kormány miniszterelnök-helyetteseként is szolgálhatom Magyarországot – írta Orbán Anita a közösségi oldalán, miután Magyar Péter bejelentette helyettesét.
 

Magyar Péter megnevezte miniszterelnök-helyettesét

Az új egészségügyi miniszter szerint az életmentő gyógyszerekről szóló döntések nem lehetnek „fekete dobozban”

Teljes átvilágítást helyezett kilátásba a honvédségnél a leendő miniszter

VIDEÓ
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Orbán Viktor állítólag nem fog beülni a parlamentbe

Török Gábor politikai elemző szerint a Fidesz választási vereségét követően nyitott kérdéssé vált Orbán Viktor politikai jövője. Kormánypárti körökből származó információk alapján elképzelhető, hogy a politikus nem veszi fel parlamenti mandátumát. A Fidesz megújulásának lehetséges kulcsfigurájaként eközben leggyakrabban Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester neve merül fel - jelentette a HVG.

Még elkerülhető a totális szőlőkatasztrófa Magyarországon? Lépett a hatóság: újabb pusztító vegyszer kapott zöldutat

Már 21 db készítmény és ezeknek 19 db származtatott, illetve 5 db párhuzamos engedéllyel rendelkező változata alkalmazható.

Explosions and gunfire as armed groups launch coordinated attacks across Mali

