Tálas Péter az Arénában: ezért lesz Lengyelország a legfontosabb partnere Magyarországnak

Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útja a bejelentés szerint Lengyelországba vezet.

Lengyelország

Magyarországnál háromszor népesebb,

gazdasági fejlődése a rendszerváltozás óta töretlen,

2025-ben a gazdasági növekedése 4 százalékos volt,

hadi kiadásai már most kiteszik a GDP 5 százalékát, ami a NATO-n belül az Egyesült Államok régi törekvése, kérése;

Lengyelország tehát lassan „egy másik ligává” nőtte ki magát. Adja is magát a kérdés, mit hozhat Magyarországnak a kapcsolatok helyreállítása Lengyelországgal.

Tálas Péter biztonságpolitikai szakértő szerint Magyar Péter kormányának egy nagy fókuszváltása lesz.

„Azt mondja a Tisza, hogy regionális politikát kell csinálnunk, tehát

a mi kül- és biztonságpolitikai kompetenciánk döntően ebben a régióban érvényesíthető,

tehát nem kell globális nyitás. Fontosak persze a nagy partnerek, de alapvetően ide kellene koncentrálnunk” – foglalta össze a felálló kormány várható politikáját, amit szakértőként maga is helyesel, mivel ez a jó felmérése a magyar képességeknek, a magyar geopolitikai elhelyezkedésnek.

Megerősítette: Kelet-Közép-Európában, illetve a régióban Lengyelországnál fontosabb országot nem lát, a tágabb értelemben vett régióban még Németország lenne említhető, de az már inkább Nyugat-Európa.

Tálas Péter nyomatékosította: Lengyelországon keresztül gyakorlatilag olyan kapcsolatokra tehet szert az új budapesti kormányzat, és olyan lobbitevékenység is indulhat, amire nagy szüksége lesz, így is „sokat kell majd dolgozni annak érdekében, hogy egy csomó kritikát elcsendesítsen a magyar kormány. Ezt lehet látni” – hangsúlyozta. „Polak, Węgier — dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki, ez jól kommunikálható” Tálas Péter szerint a két nép történelmi barátságáról.

Hogy lehet-e olyan viszony a Magyarországnál erősebb Lengyelország és hazánk között, amelyben segítséget kap Budapest, ha problémája van az EU-ban, igennel felelt.

„Ha komolyan gondolja a Tisza-kormány azt, hogy egy kibővített visegrádi együttműködést akar, vagy inkább azt mondanám, hogy azt szeretné, a magyar külpolitika a térség egészére koncentráljon, akkor azt gondolom, hogy Lengyelországban tudunk egy olyan szövetségest találni – illetve leginkább Lengyelországban tudjuk meg azt a szövetségest megtalálni –, akivel regionális érdekérvényesítésért lehet fellépni. Szerintem az egész régiónak a legnagyobb problémája az Európai Unióhoz csatlakozás óta, hogy nincs regionális érdekérvényesítő képessége, mivel ezt senki nem is akarta” – vetette fel Tálas Péter.

a beszélgetőtárs Exterde Tibor.