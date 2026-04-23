ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.76
usd:
312.81
bux:
134799.01
2026. április 23. csütörtök Béla
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Női kézben egy füstölgő cigaretta, esetleg egy joint.
Nyitókép: Getty Images/Dmitry_Tishchenko

Jönnek a füstmentes generációk – már törvény tiltja meg a dohányzást a brit fiataloknak

Infostart

A döntéshozók szerint az intézkedés hatására 88 ezer életévet menthetnek meg 2075-ig. A játszótereken, az iskolák környékén és az autóban sem engedélyezik a dohányzást az Egyesült Királyságban.

A brit kormány jóváhagyta azt a törvényjavaslatot, amely megtiltja a 2009. január 1-je után születetteknek a dohánytermékek vásárlását – írja a 24.hu az Euronews cikke alapján.

A törvénybe belefoglalták azt is, hogy minden évben egy évvel megemelik a dohányzás legális korhatárát, így a fiatal generációkazt tulajdonképpen egy életre kizárják a dohányzásból.

A tilalom a cigarettára, a vape-re és a hevített dohánytermékekre érvényes.

A brit kormány szerint ezzel a döntéssel nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy felnőjön egy füstmentes generáció. A törvény a játszótereken, az iskolák környékén és az autóban sem engedélyezi a dohányzást, hogy a passzív dohányzásnak is kevesebben legyenek kitéve.

A döntéshozók szerint az intézkedés hatására 88 ezer életévet menthetnek meg 2075-ig, miközben a 12 és 30 év közötti dohányosok százaléka 5 százalék alá eshet a 2040-es évek végére.

Kezdőlap    Külföld    Jönnek a füstmentes generációk – már törvény tiltja meg a dohányzást a brit fiataloknak

egyesült királyság

dohányzás

dohánytermék

tilalom

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Tálas Péter az Arénában: ezért lesz Lengyelország a legfontosabb partnere Magyarországnak

Ha komolyan gondolja a Tisza-kormány, hogy külpolitikája a térségre koncentrál majd, akkor Lengyelországban lehet azt a szövetségest megtalálni, amellyel a regionális érdekérvényesítésért fel lehet lépni – erről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Tálas Péter, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője.
 

A Tisza-kormány megnyitja az ügynökaktákat

Gálik Zoltán az uniós pénzek megszerzéséről: vannak komoly kockázatok, és az EU rugalmasságára is szükség lesz

Frakcióvezető-helyettes lesz az Országgyűlésben Magyar Péter eddigi kabinetfőnöke

Orbán Viktor hetedik a listán

VIDEÓ
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.24. péntek, 18:00
Krausz Ferenc
Nobel-díjas fizikus, az Élvonal Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Forint: délután jött a fordulat

Az elmúlt napokban az euró-forint kurzus nagyjából a 360–365-ös sávban mozgott, miközben a rövid távú irány inkább oldalazó, időnként kisebb korrekciókkal. A hangulatot egyszerre tartja fenn a választások utáni bizalom és árnyalja a közel-keleti fejleményekre érzékeny nemzetközi környezet, amelyen keresztül a dollár mozgása gyorsan átgyűrűzik a forint piacára is. A délelőtt folyamán a forint a választások óta nem látott szintre gyengült, ahonnan azonban délután a szerda este látott szintekre erősödött vissza.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Olcsó eurót ígért, csúnyán átverte az embereket: több városban szedte áldozatait a csaló

Elfogtak a rendőrök Tapolcán egy csalással gyanúsított bolgár férfit, aki több dunántúli városban is utcán szólította le áldozatait pénzváltás ürügyén.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump tells BBC that King's visit could 'absolutely' help repair relations with UK

In a phone interview with the BBC's North America editor, the president discussed next week's visit and his relationship with the UK PM.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 23. 20:24
Donald Trump a brit uralkodó látogatásában látja a „kiutat”
2026. április 23. 19:35
Amerikai erők szálltak meg egy tartályhajót az Indiai-óceánon – videó
×
×