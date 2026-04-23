Jönnek a füstmentes generációk – már törvény tiltja meg a dohányzást a brit fiataloknak

A brit kormány jóváhagyta azt a törvényjavaslatot, amely megtiltja a 2009. január 1-je után születetteknek a dohánytermékek vásárlását – írja a 24.hu az Euronews cikke alapján.

A törvénybe belefoglalták azt is, hogy minden évben egy évvel megemelik a dohányzás legális korhatárát, így a fiatal generációkazt tulajdonképpen egy életre kizárják a dohányzásból.

A tilalom a cigarettára, a vape-re és a hevített dohánytermékekre érvényes.

A brit kormány szerint ezzel a döntéssel nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy felnőjön egy füstmentes generáció. A törvény a játszótereken, az iskolák környékén és az autóban sem engedélyezi a dohányzást, hogy a passzív dohányzásnak is kevesebben legyenek kitéve.

A döntéshozók szerint az intézkedés hatására 88 ezer életévet menthetnek meg 2075-ig, miközben a 12 és 30 év közötti dohányosok százaléka 5 százalék alá eshet a 2040-es évek végére.