2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
Map Strait of Hormuz and Persian gulf countries
Nyitókép: 200mm/Getty Images

Kártérítést követelnek Irántól

Infostart / MTI

Irán súlyosan megsértette a nemzetközi jogot az arab országok elleni katonai támadásaival, és meg kell térítenie az okozott károkat – szögezi le az Arab Liga a rendkívüli ülésén kedden közzétett zárónyilatkozatában.

A miniszteri szintű találkozón Ahmed Abul Geit, a szervezet főtitkára felszólította Teheránt: haladéktalanul hajtsa végre az ENSZ Biztonsági Tanácsának március 11-én elfogadott, 2817-es számú határozatát, és vállaljon teljes körű felelősséget a Perzsa-öböl államai, valamint Jordánia és Irak elleni támadásaiért, illetve az okozott károkért.

A BT-határozatban – amelyet 13 igen szavazattal, Kína és Oroszország tartózkodásával fogadtak el – az ENSZ a támadások azonnali beszüntetésére szólítja fel Teheránt, és kiáll a szóban forgó államok szuverenitása és területi épsége mellett, illetve külön is bírálja Iránt azokért a támadásaiért, amelyek lakónegyedeket és egyéb civil célpontokat értek.

Az Arab Liga tagországai hangsúlyozzák, hogy a támadásokat elszenvedő arab országoknak joguk van az önvédelemhez, összhangban az ENSZ Alapokmányának 51. cikkével. Ezenkívül sürgették a hajózás szabadságának visszaállítását a Hormuzi-szorosban.

„Az arab országok sosem voltak és nem is lesznek Irán túszai” – szögezte le Abul Geit, hangsúlyozva, hogy „akár csak egy arab állam elleni támadás az összes megtámadását jelenti".

A főtitkár kifejezte abbéli reményét, hogy Irán felhagy támadásaival, és az arab országok megerősödve, összetartóbbá válva kerülnek ki a válságból.

A szervezet kifejezte szolidaritását az érintett országok vezetőivel és állampolgáraival.

A Tisza Párt személyzeti politikája látványosan eltér attól, amelyet a Fidesz képviselt az elmúlt másfél évtizedben. Erről az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt Csizmadia Ervin, a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója, aki a Tisza Párt győzelmének mértékét is igyekezett definiálni.
 

„A legfontosabb, hogy újra úszik. Ez a legjobb hír nekünk" – mondta a kétszeres olimpiai bajnok visszatérésével kapcsolatban a szövetségi kapitány, aki részletesen értékelte az InfoRádióban a Honvéd világsztárjának ob-szereplését. Úgy véli, Milák Kristóf most előrébb tart, mint egy éve ilyenkor, és van még hátra négy hónap az Európa-bajnokságig, így bőven lehet miben reménykedni.
Egy kínai robotikai startup, az X Square Robot Pekingben mutatta be, hogyan végezhetnek humanoid robotok egyszerű háztartási feladatokat. Eközben az iparág legnagyobb kihívása továbbra sem a hardver, hanem a mesterséges intelligencia.

A párnapos szünetet jellemzően csak olyan iskolákban rendelik el, ahol ennek szükségét látják az érettségi vizsgák zavartalan lebonyolítása érdekében.

The move has come at the request of Pakistan, the US president says, adding that Washington will continue its blockade of Iranian ports.

