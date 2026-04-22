Kártérítést követelnek Irántól

A miniszteri szintű találkozón Ahmed Abul Geit, a szervezet főtitkára felszólította Teheránt: haladéktalanul hajtsa végre az ENSZ Biztonsági Tanácsának március 11-én elfogadott, 2817-es számú határozatát, és vállaljon teljes körű felelősséget a Perzsa-öböl államai, valamint Jordánia és Irak elleni támadásaiért, illetve az okozott károkért.

A BT-határozatban – amelyet 13 igen szavazattal, Kína és Oroszország tartózkodásával fogadtak el – az ENSZ a támadások azonnali beszüntetésére szólítja fel Teheránt, és kiáll a szóban forgó államok szuverenitása és területi épsége mellett, illetve külön is bírálja Iránt azokért a támadásaiért, amelyek lakónegyedeket és egyéb civil célpontokat értek.

Az Arab Liga tagországai hangsúlyozzák, hogy a támadásokat elszenvedő arab országoknak joguk van az önvédelemhez, összhangban az ENSZ Alapokmányának 51. cikkével. Ezenkívül sürgették a hajózás szabadságának visszaállítását a Hormuzi-szorosban.

„Az arab országok sosem voltak és nem is lesznek Irán túszai” – szögezte le Abul Geit, hangsúlyozva, hogy „akár csak egy arab állam elleni támadás az összes megtámadását jelenti".

A főtitkár kifejezte abbéli reményét, hogy Irán felhagy támadásaival, és az arab országok megerősödve, összetartóbbá válva kerülnek ki a válságból.

A szervezet kifejezte szolidaritását az érintett országok vezetőivel és állampolgáraival.