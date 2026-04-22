Egészen megdöbbentő csalásról érkeznek hírek

A MARISKS hétfőn riasztást adott ki, amelyben arra figyelmeztette a hajókat üzemeltető társaságokat, hogy ismeretlen szereplők magukat iráni hatóságoknak kiadva üzenetet küldtek több társaságnak, és ebben kriptovalutákban fizetendő díjat követeltek az átkelés engedélyezéséért. Ezek az üzenetek csalások, az üzenetet nem az iráni hatóságok küldték – mutatott rá a vállalat.

A Perzsa-öbölben jelenleg több száz hajó és mintegy 20 ezer tengerész vesztegel. Irán április 18-án rövid időre megnyitotta a Hormuzi-szorost, amelyen több hajó is megkísérlet áthaladni. Közülük legalább kettő – köztük egy tartályhajó – arról számolt be, hogy iráni egységek lövéseket adtak le rájuk, ezért visszafordultak. A MARISKS szerint

elképzelhető, hogy a szombaton lövések által érintett hajók közül legalább egy kapcsolatba hozható a csalási kísérletekkel.

„Miután átadja a dokumentumokat, és az iráni biztonsági szolgálatok megvizsgálták jogosultságát, meghatározzuk a kriptovalutában (Bitcoinban vagy Tetherben) fizetendő díjat. Ezt követően hajója az előre egyeztetett időpontban akadálytalanul áthaladhat a szoroson” – állt a MARISKS által idézett üzenetben.