ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.93
usd:
309.7
bux:
136224.01
2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy fekete számítógépes billentyűzet fehér háttérvilágítással.
Nyitókép: Unsplash

Egészen megdöbbentő csalásról érkeznek hírek

Infostart / MTI

Ismeretlenek csaló üzeneteket küldenek a Hormuzi-szoros nyugati részén rekedt hajókat üzemeltető társaságoknak, amelyekben kriptovalutáért cserébe biztonságos áthaladást ígérnek - figyelmeztetett a MARISKS tengeri kockázatkezelő görög cég.

A MARISKS hétfőn riasztást adott ki, amelyben arra figyelmeztette a hajókat üzemeltető társaságokat, hogy ismeretlen szereplők magukat iráni hatóságoknak kiadva üzenetet küldtek több társaságnak, és ebben kriptovalutákban fizetendő díjat követeltek az átkelés engedélyezéséért. Ezek az üzenetek csalások, az üzenetet nem az iráni hatóságok küldték – mutatott rá a vállalat.

A Perzsa-öbölben jelenleg több száz hajó és mintegy 20 ezer tengerész vesztegel. Irán április 18-án rövid időre megnyitotta a Hormuzi-szorost, amelyen több hajó is megkísérlet áthaladni. Közülük legalább kettő – köztük egy tartályhajó – arról számolt be, hogy iráni egységek lövéseket adtak le rájuk, ezért visszafordultak. A MARISKS szerint

elképzelhető, hogy a szombaton lövések által érintett hajók közül legalább egy kapcsolatba hozható a csalási kísérletekkel.

„Miután átadja a dokumentumokat, és az iráni biztonsági szolgálatok megvizsgálták jogosultságát, meghatározzuk a kriptovalutában (Bitcoinban vagy Tetherben) fizetendő díjat. Ezt követően hajója az előre egyeztetett időpontban akadálytalanul áthaladhat a szoroson” – állt a MARISKS által idézett üzenetben.

Kezdőlap    Külföld    Egészen megdöbbentő csalásról érkeznek hírek

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csizmadia Ervin: személyzeti kérdésekben is újdonságot mutat a Tisza Párt

Csizmadia Ervin: személyzeti kérdésekben is újdonságot mutat a Tisza Párt

A Tisza Párt személyzeti politikája látványosan eltér attól, amelyet a Fidesz képviselt az elmúlt másfél évtizedben. Erről az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt Csizmadia Ervin, a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója, aki a Tisza Párt győzelmének mértékét is igyekezett definiálni.
 

Csizmadia Ervin: a magyar politikatörténetben különleges helyzet állt elő

Megvan az új ciklus kezdőnapja – Május 9-én alakul meg az új Országgyűlés

Rekord számú nő a magyar parlamentben – lássuk az uniós összehasonlítást!

Meglátogatta az a bizonyos iskolavezetői csoport Magyar Pétert

VIDEÓ
Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Bosszú vagy megbékélés: mi jön a választás után? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.22. szerda, 18:00
Tálas Péter
Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Váratlanul elzárják az olajcsapokat: Oroszország hallgat, egy teljesen más irányba vihetik az olajat

Váratlanul elzárják az olajcsapokat: Oroszország hallgat, egy teljesen más irányba vihetik az olajat

Májustól ideiglenesen leáll a kazah olajszállítás Oroszországon és Fehéroroszországon át Németországba - közölte újságírókkal Jerlan Akkenzsenov kazah energiaügyi miniszter szerdán.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő rémálom fenyegeti a Budapesten élőket: gigantikus lakóparkot húznak fel sokak kedvenc zöldterületén

Elképesztő rémálom fenyegeti a Budapesten élőket: gigantikus lakóparkot húznak fel sokak kedvenc zöldterületén

Több ezer lakásos beruházás rajzolhatja át a Népsziget jövőjét, miközben a projekt már most komoly szakmai és politikai vitát váltott ki.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he will extend Iran ceasefire as status of peace talks remains unclear

Trump says he will extend Iran ceasefire as status of peace talks remains unclear

The move has come at the request of Pakistan, the US president says, adding that Washington will continue its blockade of Iranian ports.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 22. 09:58
Évtizedek óta húzódott a kivégzése – most végrehajtották
2026. április 22. 09:47
Rengeteg migránst toloncolna ki az EU: hatalmas munka vár az első visszatérési központokra
×
×