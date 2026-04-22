A karmester majdnem tönkre vágott egy 3 millió dolláros hegedűt – videó

A videón látható, ahogy Matthew Halls karmester lendületesen vezényli a zenekart, majd egyik mozdulatával eltalálja a hangszeres művész, Elina Vähälä hegedűjét, amely kirepül a kezéből és a földre zuhan – közölte a Daily Mail alapján a hirado.hu.

A művésznő ijedtében felsikoltott, majd döbbenten nézte, ahogy a hangszer többször megpördülve a padlóra esik. A zenekar néhány másodpercig tovább játszott, majd a karmester leállította az előadást.

A hegedű egy olasz Guadagnini hangszer, amelyet a világ egyik legnagyobb hangszerkészítő családjának munkái között tartanak számon. Az ilyen hangszerek értéke akár több millió font is lehet.

A bejegyzés szerint ez a hegedű 3 millió dollárt ér.

A művésznő óvatosan felvette a hangszert, majd rövid szünet után folytatta Max Bruch g-moll hegedűversenyének előadását.

Elina Vähälä később elmondta: a hangszer szerencsére nem sérült meg komolyabban, nem repedt meg és karcolás sem keletkezett rajta. Hozzátette: a szerkezet egyik ragasztása engedett el, ami éppen arra szolgál, hogy nagyobb ütés esetén megvédje a hangszer testét.

A hegedűművész szerint „valódi csoda”, hogy a hangszer épségben megúszta az esetet.