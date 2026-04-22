ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.24
usd:
310.66
bux:
136509.35
2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy antik hegedű.
Nyitókép: Pixabay

A karmester majdnem tönkre vágott egy 3 millió dolláros hegedűt – videó

Infostart

Egy karmester koncert közben véletlenül kiütött a szólista kezéből egy ritka, mintegy hárommillió dollár értékű hegedűt Finnországban.

A videón látható, ahogy Matthew Halls karmester lendületesen vezényli a zenekart, majd egyik mozdulatával eltalálja a hangszeres művész, Elina Vähälä hegedűjét, amely kirepül a kezéből és a földre zuhan – közölte a Daily Mail alapján a hirado.hu.

A művésznő ijedtében felsikoltott, majd döbbenten nézte, ahogy a hangszer többször megpördülve a padlóra esik. A zenekar néhány másodpercig tovább játszott, majd a karmester leállította az előadást.

A hegedű egy olasz Guadagnini hangszer, amelyet a világ egyik legnagyobb hangszerkészítő családjának munkái között tartanak számon. Az ilyen hangszerek értéke akár több millió font is lehet.

A bejegyzés szerint ez a hegedű 3 millió dollárt ér.

A művésznő óvatosan felvette a hangszert, majd rövid szünet után folytatta Max Bruch g-moll hegedűversenyének előadását.

Elina Vähälä később elmondta: a hangszer szerencsére nem sérült meg komolyabban, nem repedt meg és karcolás sem keletkezett rajta. Hozzátette: a szerkezet egyik ragasztása engedett el, ami éppen arra szolgál, hogy nagyobb ütés esetén megvédje a hangszer testét.

A hegedűművész szerint „valódi csoda”, hogy a hangszer épségben megúszta az esetet.

Kezdőlap    Külföld    A karmester majdnem tönkre vágott egy 3 millió dolláros hegedűt – videó

baleset

hangverseny

hegedű

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Azbesztkatasztrófa Szombathelyen – drámai információkat osztott meg a polgármester
Szombathelyen százezer tonna kőzúzalékról derült ki, hogy osztrák bányákból származó azbesztet tartalmaz, amely az utakról a levegőbe kerülve súlyosan veszélyes az emberi egészségre. A településen rendkívüli intézkedéseket vezettek be – nyilatkozta Nemény András polgármester az InfoRádió kérdésére. A baj nagyon nagy, egyes helyeken az azbeszttartalom százszorosa, vagy ennél is nagyobb a megengedett mértéknek.
VIDEÓ
Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Bosszú vagy megbékélés: mi jön a választás után? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.22. szerda, 18:00
Tálas Péter
Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hová jutottunk az Orbán-korszak alatt? 10 ábra arról, könnyebb vagy nehezebb lett-e lakást venni

Hová jutottunk az Orbán-korszak alatt? 10 ábra arról, könnyebb vagy nehezebb lett-e lakást venni

Könnyebb ma saját erőből vagy hitelből lakáshoz jutni, mint 2010-ben, az Orbán-korszak kezdetén? Elsőre egyértelműnek tűnik a válasz, hiszen akkoriban pénzügyi válság sújtotta az országot, ahonnan csak javulhatott a helyzet – gondolnánk. Az Európa-rekorder magyar lakásdrágulás azonban keményen ellene dolgozott a reálbér-emelkedésnek, az alacsonyabb kamatoknak és az otthonteremtés segítő intézkedéseknek, így messze nem ilyen kedvező a helyzet. 10 ábrán mutatjuk most be, mennyivel lett könnyebb vagy nehezebb a lakáshoz jutás 16 év alatt annak, aki korlátozottan tud(ott) élni az állami lehetőségekkel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ez lehet a kulcs a közelgő klímakatasztrófa megállításában, óriási a potenciál, erre kevesen számítottak

Ez lehet a kulcs a közelgő klímakatasztrófa megállításában, óriási a potenciál, erre kevesen számítottak

Az AI optimalizálhatja az épületek, a vállalatok, a cégek energiafelhasználását és -igényét, forradalmat hozhat a közlekedésben, a mezőgazdaságban, az orvoslásban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran says it has seized two cargo ships in Strait of Hormuz after three vessels attacked

Iran says it has seized two cargo ships in Strait of Hormuz after three vessels attacked

The Islamic Revolutionary Guard Corps says it is escorting the seized ships to the Iranian coast. Earlier, Donald Trump said he was extending the US-Iran ceasefire.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 22. 16:54
Egy orosz művész ügye miatt áll a bál
2026. április 22. 16:43
Vizsgálat és razzia zajlik a nagy szállásfoglaló oldal irodáiban
×
×