Újab véres fegyveres mészárlás, nyolc gyerek az áldozat

A déli szövetségi állam texasi határhoz közel fekvő településének rendőrfőnöke azt közölte, hogy az áldozatok életkora 1 és 14 év között van.

Chris Bordelon arról is beszámolt, hogy a vasárnap kora reggeli erőszakos cselekmény hátterében családon belüli vita áll, és a halálos áldozatok közül többen az elkövető rokonai. A lövöldözésnek további sebesültjei is vannak.

A hatóság tájékoztatóján elhangzott, hogy a tettes három helyszínen nyitott tüzet az áldozatokra, majd egy lopott autóval elmenekült. A rendőrség üldözőbe vette és rálőtt, aminek következtében a férfi meghalt.

Police in Shreveport, Louisiana say 8 children were killed in a domestic shooting. The suspect was also killed by responding officers. pic.twitter.com/WuaGGOf3mq — Breaking911 (@Breaking911) April 19, 2026

A tragikus eseménysorozat pontos részleteit egyelőre nem közölték, a hatóság képviselői összetett bűncselekményről beszéltek a több tetthely miatt.