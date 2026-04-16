Győztek a tűzoltók, eloltották a lángoló olajfinomítót

Sikerült csütörtökön reggelre eloltani dél-ausztráliai Geelong olajfinomítójában szerdán éjszaka keletkezett tüzet, amelynek a hatóságok szerint sérültjei nem voltak, a keletkezett kár ugyanakkor tovább fokozta a globális olajválság közepette az ország üzemanyagellátása miatti aggodalmakat – számolt be róla a BBC News.

Az ország két nagy olajfinomítója közül az egyikben, a Viva Energetic vállalat Melbourne-től 65 kilométerre lévő telephelyén helyi idő szerint szerda este 11 órakor csaptak fel a lángok, majd robbanások is történtek.

A cég naponta mintegy 120 ezer hordó olaj feldolgozására képes, Victoria állam üzemanyagellátásának felét, az ország üzemanyagellátásának 10 százalékát adja.

A több mint 70 éves finomítóban pusztító tüzet 13 óra után sikerült megfékezni. A Victoria állambeli tűzoltóság tájékoztatása szerint több tucatnyi dolgozót evakulátak a helyszínről, de személyi sérülés nem történt. A tűzoltóság vizsgálatot indított a tűz okainak kiderítésére, és előzetesen annyit közölt, hogy a tűz „berendezés meghibásodása” miatt ütött ki.

Chris Bowen energiaügyi miniszter csütörtökön hangsúlyozta az ausztrál médiának nyilatkozva, hogy eltart majd egy darabig, amíg a vállalatot bevonva feltárják, hogy milyen tényleges hatása lesz az olajfinomítóban kiütött tűznek. Hozzátette, hogy már a globális olajválságot előidéző iráni konfliktus miatt is nagy nyomás nehezedett az ausztrál üzemanyagellátásra, úgyhogy a tűz „elég rosszkor” keletkezett.

Scott Wyatt, Viva Energetic igazgatója csütörtökön közölte, hogy a tűz két üzemanyag-előállító egységet érintett, a többi viszont sértetlen maradt.

A dízel ára az utóbbi hetekben a duplájára nőtt az országban, egyes benzinkutakon hiány is keletkezett, pánikvásárlásokról is érkeztek jelentések, és a légiforgalomra is hatással volt, hogy a növekvő üzemanyagköltségek miatt kevesebb gépet indítottak a lágitársaságok.

Ausztrália nagymértékben függ az egyebek között Szingapúrból, Dél-Koreából és Malajziából importált üzemanyagoktól, ezért a szakértők szerint a tűznek csak korlátozott hatása lesz az ausztráliai üzemanyag-ellátásra.