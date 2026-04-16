Az MTA egyeztetést kezdeményez a Tisza Párttal

Mint írták, az MTA kiemelten fontosnak tartja a magyar kutatók hozzáférését az európai uniós kutatási együttműködésekhez és forrásokhoz, valamint a hazai tudományos intézmények, köztük az egyetemek autonóm és transzparens működését.

„E célok minél hatékonyabb megvalósítása érdekében az MTA vezetése megbeszéléseket kezdeményez a Tisza Párt vezetőivel, szakértőivel, és megerősíti, hogy a nemzet tanácsadójaként teljes tudásbázisával a megalakuló új kormány rendelkezésére áll” – fogalmaztak a közleményben, amelyet Freund Tamás, az MTA elnöke, Kollár László Péter, az MTA főtitkára és Erdei Anna, az MTA főtitkárhelyettese írt alá.

Kiemelték, hogy a Magyar Tudományos Akadémia minden információt, felmérést és stratégiai tervet igény szerint hozzáférhetővé tesz az új kormány számára, és együttműködik egy, a tudományos közösség szakmai véleményével összhangban álló és többségének támogatásával megvalósítható tudománypolitika megalapozásában.

„Egy olyan tudománypolitikáéban, amely az akadémiai szabadság kiteljesítése mellett bekapcsolhatja a magyar kutatási szféra egészét az európai tudományos és felsőoktatási együttműködésekbe, és amely a társadalom, a gazdaság és a nemzeti kultúra fejlődésében kulcsszerepet betöltő tudományos kutatást prioritásként kezeli” – áll a közleményben.