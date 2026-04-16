2026. április 16. csütörtök Csongor
Tisztújító közgyűlést tart májusban a Magyar Tudományos Akadémia, amely csütörtökön nyilvánosságra hozta a tisztségviselő-jelöltek listáját és vezetői koncepcióit.
Az MTA egyeztetést kezdeményez a Tisza Párttal

Infostart / MTI

Megbeszéléseket kezdeményez a Tisza Párt vezetőivel, szakértőivel a Magyar Tudományos Akadémia (MTA), amely egyetért a párt programjában megfogalmazott fő célokkal - olvasható az MTA honlapján csütörtökön megjelentetett közleményben.

Mint írták, az MTA kiemelten fontosnak tartja a magyar kutatók hozzáférését az európai uniós kutatási együttműködésekhez és forrásokhoz, valamint a hazai tudományos intézmények, köztük az egyetemek autonóm és transzparens működését.

„E célok minél hatékonyabb megvalósítása érdekében az MTA vezetése megbeszéléseket kezdeményez a Tisza Párt vezetőivel, szakértőivel, és megerősíti, hogy a nemzet tanácsadójaként teljes tudásbázisával a megalakuló új kormány rendelkezésére áll” – fogalmaztak a közleményben, amelyet Freund Tamás, az MTA elnöke, Kollár László Péter, az MTA főtitkára és Erdei Anna, az MTA főtitkárhelyettese írt alá.

Kiemelték, hogy a Magyar Tudományos Akadémia minden információt, felmérést és stratégiai tervet igény szerint hozzáférhetővé tesz az új kormány számára, és együttműködik egy, a tudományos közösség szakmai véleményével összhangban álló és többségének támogatásával megvalósítható tudománypolitika megalapozásában.

„Egy olyan tudománypolitikáéban, amely az akadémiai szabadság kiteljesítése mellett bekapcsolhatja a magyar kutatási szféra egészét az európai tudományos és felsőoktatási együttműködésekbe, és amely a társadalom, a gazdaság és a nemzeti kultúra fejlődésében kulcsszerepet betöltő tudományos kutatást prioritásként kezeli” – áll a közleményben.

Érdemes az euróbevezetésre tett ígéretet komolyan venni, de nem lesz egyszerű a folyamat – elemzők az Arénában

A magyar társadalom támogatja az euró bevezetését, ami 4-6 éves projekt lehet – vélekedett az InfoRádió Aréna című műsorában Nyeste Orsolya, az Erste vezető elemzője. Madár István, a Portfolio vezető elemzője szerint az euróbevezetési program meghirdetése már önmagában előnyt jelent egy gazdaságpolitika számára a kamatok csökkenésén, az árfolyam stabilitásán keresztül.
 

Tardos Gergely: rögös lesz az út a magyar euróig

A magyar gazdaságban érdemi növekedés évek óta nincs, a költségvetési hiány az egekben, míg az államadósság emelkedő pályára került. A kétharmados parlamenti többséggel felhatalmazott leendő Tisza kormány ezért kénytelen lesz válságkezeléssel indítani működését. De vajon milyen mozgástere lehet az új kabinetnek, hogyan alakulhatnak a fontosabb gazdasági mutatók, mikor számolhatunk az euró bevezetésével és változhatnak-e az állammal szemben támasztott állampolgári elvárások − ezekről a kérdésekről is beszélgettünk Tardos Gergellyel, az OTP Elemzési Központ igazgatójával a Portfolio Checklist Extrában.

Új korszak jön Budapesten: a reptéri busz már a valós idejű repülőtéri forgalomhoz igazodik

Egy új, adatalapú repülőgépforgalom-figyelő rendszer valós idejű adatok alapján segíti a 100E repülőtéri buszjárat közlekedésének rugalmas sűrítését.

Blockade of Iranian ports will last 'as long as it takes', US defence secretary says

In a Pentagon update, Pete Hegseth urges Iran to "choose wisely". The US says 14 ships have been forced to turn round since its blockade began on Monday.

