2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
Az orosz külügyminisztérium képén Hszi Csin-ping kínai elnök (j) Szergej Lavrov orosz külügyminisztert fogadja Pekingben 2026. április 15-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Orosz külügyminisztérium

Vlagyimir Putyin hamarosan Kínába utazik

Infostart / MTI

Kínának és Oroszországnak erősítenie kell a kölcsönös bizalmat, támogatnia kell egymást, el kell mélyítenie együttműködését, és meg kell védenie közös érdekeit – jelentette ki Hszi Csin-ping kínai elnök szerdán Pekingben.

Hszi Csin-ping Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel folytatott megbeszélésén hangsúlyozta: a kínai-orosz kapcsolatok stabilitása és kiszámíthatósága különösen értékes a jelenlegi összetett és ingadozó nemzetközi környezetben – mondta, hozzátéve, hogy a két országnak el kell mélyítenie együttműködését, és kölcsönösen támogatnia kell egymást.

Az orosz külügyminiszter a szerdai találkozón elmondta, hogy Moszkva és Peking kapcsolatai stabilizáló szerepet töltenek be a világpolitikában, és „egyre fontosabbak azok számára, akik a békés fejlődést részesítik előnyben”. Lavrov szerint a két ország együttműködése „ellenállónak bizonyult a gazdasági és geopolitikai kihívásokkal szemben”.

Hszi hangsúlyozta továbbá, hogy Kínának és Oroszországnak erősítenie kell a globális Dél egységét, valamint felelősségteljesen kell fellépnie nagyhatalomként és az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjaiként – fogalmazott.

Lavrov a látogatását záró sajtótájékoztatón közölte, hogy

Vlagyimir Putyin orosz elnök az év első felében Kínába látogat. Hozzátette: az orosz elnök várhatóan novemberben is Kínába utazik,

hogy részt vegyen az Ázsiai-csendes-óceáni Gazdasági Együttműködési Fórum (APEC) idei csúcstalálkozóján.

Lavrov kedden Vang Ji kínai külügyminiszterrel is tárgyalt, akivel a kétoldalú kapcsolatok elmélyítéséről, valamint több nemzetközi kérdésről, köztük az ukrajnai háborúról, az iráni helyzetről és az ázsiai-csendes-óceáni térség fejleményeiről egyeztettek.

A kínai–orosz kapcsolatok az elmúlt években jelentősen elmélyültek, és a felek többször is stratégiai partnerségük további erősítését hangsúlyozták.

Magyarics Tamás az új magyar–amerikai kapcsolatokról: két személyes ígéret sorsa lehet kérdéses

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora szerint bár várhatóan változni fognak a magyar-amerikai kapcsolatok a Tisza Párt választási győzelmével, de mindez nem jelenti azt, hogy a kormánytól független megállapodások, például a hadiipari eszközbeszerzések leállnának. Magyarics Tamást kérdezte az InfoRádió az Aréna című műsorban.
 

Donald Trump elismerően szólt a leendő magyar miniszterelnökről

„A barátom volt" – Donald Trump politikai búcsúja Orbán Viktortól

Toroczkai Lászlóval is egyeztetett a köztársasági elnök

A Mi Hazánk elnökével, Toroczkai Lászlóval is egyeztetett Sulyok Tamás köztársasági elnök a hivatalában szerdán. Az államfő egymás után fogadta az új Országgyűlésbe bejutó pártok vezetőit. Magyar Pétert felkérte kormányalakításra, az új Országgyűlés alakuló ülése május 6-7. környékén lehet.
 

Orbán Viktort is fogadta a köztársasági elnök

Magyar Péter: „Sulyok Tamás államfő tájékoztatott, hogy engem fog felkérni miniszterelnöknek"

Magyar Péter a Sándor-palotában: Sulyok Tamásnak távoznia kell

Elemzők az Arénában: új kihívások előtt a Tisza Párt és a Fidesz-KDNP

Magyar Péter első interjúi a közmédiában: kiterjesztjük a rezsicsökkentést, diverzifikáljuk az energiabeszerzést

Hogyan alakulhat át a magyar–amerikai viszony? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
 
Folyamatosan bombáz az izraeli légierő, Trump szerint lassan vége a háborúnak - Híreink a közel-keleti konfliktusról szerdán

Tegnap tárgyalt a két ország közti konfliktus rendezéséről Libanon és Izrael: lényegében közös nevezőre jutottak a Hezbollah eltávolításával kapcsolatosan, de tűzszünet nincs. Az izraeli légierő Dél-Libanont intenzíven bombázza. Az Irán körüli amerikai blokád elvileg betonstabil: a CENTCOM bejelentése szerint hat hajót fordítottak vissza. Donald Trump amerikai elnök közben rendkívül optimistán nyilatkozik az Iránnal való konfliktusról: újabb tárgyalások lesznek, elmondása szerint lényegében vége hamarosan a háborúnak. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború, konfliktus, békülés eseményeivel.

Évek óta elhagyatottan áll a Balaton-part egyik legértékesebb ingatlana: hamarosan elképesztő összegért cserélhet gazdát

A Balaton-part egyik legértékesebb szakaszán, a Balatonalmádi Széchenyi sétányán új tulajdonost keres egy különleges múltú épület: árverésre bocsátották az egykori postás üdülőt.

Legal advisers help migrants pose as gay to get asylum, undercover BBC investigation finds

The BBC exposes a shadow industry charging migrants thousands of pounds to help them cheat the asylum system.

2026. április 15. 11:05
Svéd hőerőművet ért orosz kibertámadás
2026. április 15. 10:50
YouGov: az AfD lett a legerősebb párt Németországban
