Egymillió eurót érő Picasso-képet lehet nyerni egy jótékonysági sorsoláson

Egy franciaországi jótékonysági aukción ikonikus Pablo Picasso-festményt lehet nyerni, ehhez „csak” egy 100 eurós jegyre van szükség. A Tete de Femme (Női fej) című, 1941-ben készült alkotásért felajánlott összeget Alzheimer-kutatásra fordítják a kezdeményezők – írja a Telex.

A szervezők legfeljebb 120 ezer jegyet értékesítenek, így teljes értékesítés esetén akár 12 millió euró is összegyűlhet.

A tervek szerint ebből egymillió euró kerül a festményt birtokló Opera Galleryhez, a fennmaradó pénzt pedig az Alzheimer’s Research Foundation kapja meg.

A Női fej című festményt a párizsi Christie’s aukciósházban állítják ki, és a sorsolást is ott tartják. Az ötletgazdák szerint Pablo Picasso szellemiségéhez tökéletesen illeszkedik, hogy a művei ne csak a leggazdagabb gyűjtőkhöz kerüljenek.

Korábban is volt már ilyen kezdeményezés, amikor több mint 10 millió euró gyűlt össze szintén jótékony célokra a Picasso-sorsolások alkalmával. Az akkor befolyt összeget egyebek mellett libanoni kulturális projektekre, afrikai vízügyi programokra fordították. A korábbi nyertesek között volt amerikai munkás és olasz könyvelő is.