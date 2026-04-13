Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke sajtóértekezletet tart a 27 tagú biztosi testület heti ülése után Brüsszelben 2026. április 13-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Matthys

Ursula von der Leyen szerint „Magyarország visszatért az európai útra”

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

„A magyar nép megszólalt, Magyarország visszatért az európai útra, amivel az EU erősebb és egységesebb lett” – közölte az Európai Bizottság elnöke, hozzátéve: minél előbb szeretnék megkezdeni az egyeztetést Magyar Péter kormányával, és szeretne előrelépni a „rendszerszintű blokkolás”, vagyis a vétójogok megkerülése ügyében is.

„Elvárja-e, hogy Magyar Péter végrehajtsa a befagyasztott pénzeszközök felszabadításához szükséges reformokat, véget vessen az orosz befolyásnak Magyarországon, és betartsa az Ukrajnának nyújtott 90 milliárdos hitelről szóló megállapodást” – többek között erről kérdezték az újságírók Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét.

„Ma Európa minden kétséget kizáróan magyar” – kezdte válaszát Ursula von der Leyen. „A magyar nép megszólalt, Magyarország visszatért az európai útra. Kivételes este volt a tegnapi. Ez az alapvető szabadságjogok győzelme. Ezzel az eredménnyel erősebb és egységesebb lett az Európai Unió. Természetesen a lehető leghamarabb elkezdjük az együttműködést a kormánnyal, többek között ezekben a témákban is, hogy gyors és régóta esedékes előrelépést érjünk el a magyar nép javára” – mondta.

Az Európai Bizottság elnöke szerint ugyanakkor az Európai Unión belüli tanulságokat is számba kell venni.

A minősített többségi szavazásra való áttérés a külpolitikában fontos módja lehetne a korábban látott rendszerszintű blokkolások elkerülésére, és most ki kell használni a lendületet, hogy ebben is előre lépjenek

– tette hozzá Ursula von der Leyen, megjegyezve: „a mai nap azonban az ünneplésre való”.

Az Európai Bizottság elnöke a sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy a Közel-Keleten addig nem lehet stabilitás, amíg Libanon lángokban áll. Az uniót ért hatásokról is beszélt; a konfliktus miatt az EU fosszilis tüzelőanyagok importjára fordított számlája több mint 22 milliárd euróval nőtt, ezért egy intézkedési csomagot dolgoznak ki. A részleteket a jövő héten mutatják be.

európai bizottság

ursula von der leyen

magyar péter

tisza párt

választás 2026

Alaptörvény-módosítást, korrupcióellenes intézkedéseket tervez a Tisza

Alaptörvény-módosítást, korrupcióellenes intézkedéseket tervez a Tisza

A Tisza elnöke pártja kétharmados győzelme után értékelte a választásokat, beszélt a terveiről, válaszolva a nemzetközi és hazai médiumok kérdéseire. Elmondása szerint kormánya diverzifikálni fogja az energiabeszerzést, de „nem tudja megváltoztatni a földrajzi realitásokat", amelyeknek Oroszország is része. Nem kívánja blokkolni az Ukrajnának szánt uniós hitelt, négy intézkedést ajánlott az EU-nak az uniós pénzek megszerzése érdekében. Olyan illegális migrációs szabályozást tervez, amely megfelel az uniós jognak és nem jelenti migránsok érkezését. Kiderült az is, mit mondana Donald Trumpnak.
 

Ursula von der Leyen szerint „Magyarország visszatért az európai útra”

Az összes egyéni választókerület eredménye egy helyen

Az összes egyéni választókerület eredménye egy helyen

 

A NATO-tagok elutasítják a Hormuzi-szoros tengeri blokádjában való részvételt

A NATO-tagok elutasítják a Hormuzi-szoros tengeri blokádjában való részvételt

A NATO szövetségesei hétfőn elutasították, hogy csatlakozzanak Donald Trump amerikai elnöknek a Hormuzi-szoros tengeri blokádjára vonatkozó tervéhez. Ehelyett egy önálló, a harcok lezárultát követő nemzetközi missziót javasoltak a hajózás helyreállítására. Ez a lépés várhatóan tovább mélyíti a transzatlanti szövetségen belüli feszültségeket.

Élesedik a helyzet: az USA már lépett, drasztikus katonai intézkedést jelentett be Trump

Élesedik a helyzet: az USA már lépett, drasztikus katonai intézkedést jelentett be Trump

Az amerikai elnök figyelmeztette Iránt: a blokád közelébe kerülő hajókat megsemmisíthetik.

US blockade of Iranian ports takes effect as Trump threatens to destroy 'attack ships'

US blockade of Iranian ports takes effect as Trump threatens to destroy 'attack ships'

UK maritime officials advise vessels in the area they may encounter a "military presence" and "right-of-visit procedures during passage".

