Ursula von der Leyen szerint „Magyarország visszatért az európai útra”

„Elvárja-e, hogy Magyar Péter végrehajtsa a befagyasztott pénzeszközök felszabadításához szükséges reformokat, véget vessen az orosz befolyásnak Magyarországon, és betartsa az Ukrajnának nyújtott 90 milliárdos hitelről szóló megállapodást” – többek között erről kérdezték az újságírók Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét.

„Ma Európa minden kétséget kizáróan magyar” – kezdte válaszát Ursula von der Leyen. „A magyar nép megszólalt, Magyarország visszatért az európai útra. Kivételes este volt a tegnapi. Ez az alapvető szabadságjogok győzelme. Ezzel az eredménnyel erősebb és egységesebb lett az Európai Unió. Természetesen a lehető leghamarabb elkezdjük az együttműködést a kormánnyal, többek között ezekben a témákban is, hogy gyors és régóta esedékes előrelépést érjünk el a magyar nép javára” – mondta.

Az Európai Bizottság elnöke szerint ugyanakkor az Európai Unión belüli tanulságokat is számba kell venni.

A minősített többségi szavazásra való áttérés a külpolitikában fontos módja lehetne a korábban látott rendszerszintű blokkolások elkerülésére, és most ki kell használni a lendületet, hogy ebben is előre lépjenek

– tette hozzá Ursula von der Leyen, megjegyezve: „a mai nap azonban az ünneplésre való”.

Az Európai Bizottság elnöke a sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy a Közel-Keleten addig nem lehet stabilitás, amíg Libanon lángokban áll. Az uniót ért hatásokról is beszélt; a konfliktus miatt az EU fosszilis tüzelőanyagok importjára fordított számlája több mint 22 milliárd euróval nőtt, ezért egy intézkedési csomagot dolgoznak ki. A részleteket a jövő héten mutatják be.