2026. április 12. vasárnap Gyula
A tajvani Kínai Nemzeti Párt (Kuomintang, KMT) felvételén Cseng Li-vun, a Kuomintang vezetõje (b3) és Hszi Csin-ping kínai államfõ (j3) megbeszélést tart a pekingi Nagy Népi Csarnokban 2026. április 10-én. A tajvani ellenzéki vezetõ Cseng hatnapos látogatáson tartózkodik Kínában. Peking továbbra is saját területének tekinti Tajvant, és nem tart fenn hivatalos kapcsolatot a jelenlegi tajvani vezetéssel.
Kína bejelentett 10 pontot, amelynek Tajvanon is örülhetnek

Infostart / MTI

A kínai szárazföldi hatóságok tíz intézkedésből álló csomagot jelentettek be a Tajvani-szoroson átívelő kapcsolatok és együttműködés erősítésére – közölte vasárnap a Kínai Kommunista Párt (KKP) Központi Bizottságának tajvani ügyekért felelős hivatala.

A közlemény szerint a cél a kétoldalú kapcsolatok "békés fejlődésének előmozdítása", valamint a két oldalon élő lakosság közötti "összetartozás és jólét" erősítése. A bejelentésre azután került sor, hogy a Cseng Li-vun vezette tajvani Kínai Nemzeti Párt (Kuomintang, KMT) delegációja vasárnap fejezi be kínai látogatását.

Az intézkedéscsomag részeként Peking egyebek mellett rendszeres kommunikációs mechanizmus kialakítását javasolja a KKP és a KMT között, valamint ifjúsági csereprogramok bővítését.

A kínai fél a Fucsien tartomány és a tajvani Csinmen és Macu térségek közötti együttműködés erősítését is kilátásba helyezte, beleértve a víz-, villamosenergia- és gázellátás közös használatának vizsgálatát, valamint tengeri hidak építésének lehetőségét, amennyiben a feltételek adottak.

A tervek között szerepel a Tajvan és több kínai nagyváros – köztük Urumcsi, Hszian, Harbin, Kunming és Lancsou – közötti közvetlen járatok részleges helyreállítása, valamint Peking támogatná Csinmen térségének azt a lehetőségét is, hogy a közeli Hsziamen város új repülőterét használja – tették hozzá.

A kínai közlemény szerint könnyítenék a tajvani mezőgazdasági és halászati termékek behozatalát, amennyiben megfelelnek a növény- és állategészségügyi előírásoknak.

Emellett a kínai fél támogatná a tajvani kis- és középvállalkozások piaci terjeszkedését, valamint a tajvani televíziós műsorok, dokumentumfilmek és animációk kínai szárazföldi sugárzását is. A bejelentés szerint lehetővé tennék tajvani alkotók részvételét rövid formátumú videós és filmes produkciók készítésében is.

Tajvan és a kínai szárazföld között 1949 óta rendezetlen a politikai viszony. Peking a szigetet saját területének tekinti, míg Tajvan ezt elutasítja. A felek közötti feszültség az elmúlt években fokozódott.

Rohamléptekben halad a szavazatok feldolgozottsága, és jelen állás szerint alkotmányozó többségbe kerülhet a Tisza Párt. A kétharmadhoz a 199-ből 133 képviselő kell, és jelen állás szerint 138 lehet a Tiszának. Listán 53,6:37,8 az arány a Tisza javára, és a parlamentbe juthat a Mi Hazánk is, amely jelenleg 5,95 százalékon áll.
 

19 órakor hivatalosan véget ért a 2026-os országgyűlési választás. A rekord magas, közel 80%-os részvételt hozó szavazásról érkeznek az első hivatalos részadatok. A feldolgozottság növekedésével egyre nagyobb Tisza-előny rajzolódik ki. Orbán Viktor miniszterelnök elismerte a választási vereséget, telefonon gratulált Magyar Péternek.

Orbán Viktor telefonon gratulált a Tisza Párt választási eredményéhez.

The long-serving prime minister concedes defeat to Péter Magyar, who has promised closer EU ties and an anti-corruption drive.

