2026. április 12. vasárnap
A pakisztáni biztonsági erõk egyik tagja az amerikai küldöttség tagjait szállító jármûkonvoj mellett Iszlámábádban 2026. április 10-én. A pakisztáni fõvárosban ezen a napon veszi kezdetét az amerikai-iráni fegyverszünet tartós rendezésérõl szóló egyeztetés.
Nyitókép: Szohail Sahzad

Az irániak is megszólaltak az első forduló után

Infostart / MTI

Senki sem számított arra, hogy az Egyesült Államok és Irán már az első tárgyalási fordulóban megállapodásra jut - hangoztatta a teheráni diplomácia szóvivője vasárnap, miután kudarcba fulladtak az iszlámábádi tárgyalások a közel-keleti háború befejezéséről.

"Kezdettől fogva nyilvánvaló volt, hogy nem számíthatunk arra, hogy egyetlen (tárgyalási) fordulóban megállapodásra jutunk. Senki sem számított erre" - nyilatkozta Eszmáil Bagai az iráni állami televíziónak, utalva a "gyanakvás és bizalmatlanság légkörére". A szóvivő egyben megemlítette "a tárgyalásokat övező problémák és feltételek összetettségét". "Ebben a tárgyalási körben új témák kerültek napirendre, nevezetesen a Hormuzi-szoros kérdése és a regionális ügyek, amelyek mindegyike saját feltételekkel és sajátos szempontokkal jár" - tette hozzá.

A szóvivő a történtektől függetlenül

"biztosnak" nevezte, hogy "kapcsolataink Pakisztánnal, valamint a régió többi barátjával továbbra is fennmaradnak".

Az Egyesült Államok alelnöke, J.D. Vance, aki a Pakisztánba tárgyalni érkezett amerikai delegációt vezette, vasárnap reggel elhagyta az országot, miután bejelentette, hogy nem született megállapodás.

Az iráni állami televízió szerint Irán megerősítette a tárgyalások befejezését, és azok kudarcát az Egyesült Államok "ésszerűtlen követeléseinek" tulajdonította.

Pakisztán vasárnap felszólította az Egyesült Államokat és Iránt, hogy az iszlámábádi béketárgyalások kudarca ellenére is tartsák be a jelenleg érvényben lévő kéthetes fegyverszünetet.

"Elengedhetetlen, hogy a felek továbbra is tiszteletben tartsák a tűzszünetre vonatkozó kötelezettségvállalásukat" - nyilatkozta Muhammad Isak Dár pakisztáni külügyminiszter, akinek országa a tárgyalások házigazdája volt és közvetítőként működött közre.

"Pakisztán betöltötte és a jövőben is be fogja tölteni szerepét az Iráni Iszlám Köztársaság és az Amerikai Egyesült Államok közötti párbeszéd elősegítésében" - fűzte hozzá a politikus.

Remek hír: újra teljes kapacitással működik a létfontosságú olajvezeték

Szaúd-Arábia vasárnap bejelentette, hogy helyreállította a kelet-nyugati olajvezeték teljes szállítási kapacitását napi 7 millió hordóra, néhány nappal azután, hogy a vezetéket támadás érte.

Történelmet írt Schäfer András német csapata: övék az első női vezetőedző, ilyen még nem volt

Marie-Louise Eta a Bundesliga első női vezetőedzője, de a megbízatása most csak rövid időre szól.

Iran-US peace talks fail to reach deal as Washington issues 'final offer'

Vice-President JD Vance says Tehran did not accept Washington's terms, as Iran's foreign minister calls on US to hold back from making "excessive demands".

