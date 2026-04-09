2026. április 9. csütörtök Erhard
LONDON, ENGLAND - APRIL 9: Defense Secretary John Healey reacts as he delivers a statement on recent UK operational activity involving Russian submarine operations over cables and pipelines to the north of the UK at 9 Downing Street on April 9, 2026 in London, England. (Photo by Yui Mok-WPA Pool/Getty Images)
Nyitókép: Getty Images/WPA Pool/Yui Mok

Orosz tengeralattjáró-műveletet lepleztek le brit gázvezetékek közelében

Infostart

Az Egyesült Királyságot fenyegető orosz veszélyről adott tájékoztatást a brit védelmi miniszter. John Healey szerint az oroszok elsődleges célpontjai a tengerfenéken futó vezetékek voltak,

John Healey egy Oroszország által nemrég végrehajtott katonai műveletről számolt be. Tájékoztatása szerint az Egyesült Királyság Norvégiával és más szövetségesekkel együttműködve reagált az orosz tevékenység fokozódására Nagy-Brittaniától északra. az Atlanti-óceánon.

A BBC beszámolója szerint a műveletben egy orosz Akula-osztályú tengeralattjáró, valamint az orosz védelmi minisztérium Mélytengeri Kutatási Főigazgatóságának két tengeralattjárója vett részt. Az Egyesült Királyság fegyveres erőket is bevetett annak biztosítására, hogy az orosz tengeralattjárókat a hét minden napján, a nap minden órájában figyeljék. A miniszter elmondta, hogy

az orosz tengeralattjárók már elhagyták az Egyesült Királyság vizeit, de az orosz tengeralattjárók műveletei több mint egy hónapig tartott.

A brit védelmi miniszter szerint az oroszok elsődleges célpontjai a tengerfenéken futó vezetékek voltak, amelyek a fűtéshez szükséges gázt, illetve a távközlési adatforgalom 99 szézalékát biztosítják.

A brit védelmi miniszter úgy fogalmazott, hogy „súlyos következményei lesznek a kábelek megrongálására irányuló kísérletnek”, majd Vlagyimir Putyin orosz elnöknek üzenve hangsúlyozta: „Látjuk, hogy mit művel a kábelekkel és a csővezetékekkel.”

nagy-britannia

orosz haditengerészet

john healey

„Az alternatív útvonalon történő olajbeszerzés megkezdődött" – Kormányinfó a választások előtt három nappal

„Ha végrehajtanánk az EU követelését, 48 600 forinttal több lenne a családok üzemanyagköltsége, a villany 16 000, a gáz 30 000 ezer forinttal lenne drágább havonta”; hozzányúlt a kormány a stratégiai kőolajtartalékhoz. Gulyás Gergely és Vitályos Eszter a választások előtt utoljára várta a sajtó képviselőit a Karmelitába.
 

Saját részvény, milliárdos osztalék, fontos döntések jönnek a BIF közgyűlésén

Bejelentették a Kolorádó 2026-os első fellépőit, elképesztő névsorral tér vissza a fesztivál

Netanyahu warns Israel will keep striking Hezbollah as Iran says attacks breach ceasefire

