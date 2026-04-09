Orosz tengeralattjáró-műveletet lepleztek le brit gázvezetékek közelében

John Healey egy Oroszország által nemrég végrehajtott katonai műveletről számolt be. Tájékoztatása szerint az Egyesült Királyság Norvégiával és más szövetségesekkel együttműködve reagált az orosz tevékenység fokozódására Nagy-Brittaniától északra. az Atlanti-óceánon.

A BBC beszámolója szerint a műveletben egy orosz Akula-osztályú tengeralattjáró, valamint az orosz védelmi minisztérium Mélytengeri Kutatási Főigazgatóságának két tengeralattjárója vett részt. Az Egyesült Királyság fegyveres erőket is bevetett annak biztosítására, hogy az orosz tengeralattjárókat a hét minden napján, a nap minden órájában figyeljék. A miniszter elmondta, hogy

az orosz tengeralattjárók már elhagyták az Egyesült Királyság vizeit, de az orosz tengeralattjárók műveletei több mint egy hónapig tartott.

A brit védelmi miniszter szerint az oroszok elsődleges célpontjai a tengerfenéken futó vezetékek voltak, amelyek a fűtéshez szükséges gázt, illetve a távközlési adatforgalom 99 szézalékát biztosítják.

A brit védelmi miniszter úgy fogalmazott, hogy „súlyos következményei lesznek a kábelek megrongálására irányuló kísérletnek”, majd Vlagyimir Putyin orosz elnöknek üzenve hangsúlyozta: „Látjuk, hogy mit művel a kábelekkel és a csővezetékekkel.”