Rengeteg autóst kaszálnak el most a szomszédban

Komoly felháborodást váltott ki az autósok körében az osztrák A3-as autópályán bevezetett új sebességkorlátozás. A korábbi 130 km/h helyett jelenleg csak 100 km/h-val lehet haladni a Bécsből Eisenstadt felé vezető szakaszon, amit sokan megszokásból figyelmen kívül hagynak. Ennek következtében tömegesen büntetik a sofőröket, különösen azon a részen, ahol a vadátjáró híd után sebességmérést végeznek – hívja föl a figyelmet a vezess.hu.

A korlátozás hátterében építési munkálatok állnak: az EVN energiaellátó vállalat új villamosvezeték-oszlopokat telepít, emiatt az autópálya fölé védőhálót is kifeszítettek. Egyes szakaszokon még ennél is szigorúbb, 80 km/h-s limit van érvényben, és a munkálatok várhatóan május 9-ig tartanak.

A történet jól példázza, mennyire veszélyes lehet a rutinból vezetés, hiszen a megszokott útvonalakon is bármikor változhatnak a szabályok. Ausztriában ráadásul a traffipaxok következetesen működnek, a bírságok pedig gyorsan megérkeznek – akár külföldi, így magyar autósokhoz is– olvasható.