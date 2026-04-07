2026. április 7. kedd Herman
Rengeteg autóst kaszálnak el most a szomszédban

Az A3-as autópályán új sebességkorlátozás lépett érvénybe a Bécsből Eisenstadt felé vezető szakaszon.

Komoly felháborodást váltott ki az autósok körében az osztrák A3-as autópályán bevezetett új sebességkorlátozás. A korábbi 130 km/h helyett jelenleg csak 100 km/h-val lehet haladni a Bécsből Eisenstadt felé vezető szakaszon, amit sokan megszokásból figyelmen kívül hagynak. Ennek következtében tömegesen büntetik a sofőröket, különösen azon a részen, ahol a vadátjáró híd után sebességmérést végeznek – hívja föl a figyelmet a vezess.hu.

A korlátozás hátterében építési munkálatok állnak: az EVN energiaellátó vállalat új villamosvezeték-oszlopokat telepít, emiatt az autópálya fölé védőhálót is kifeszítettek. Egyes szakaszokon még ennél is szigorúbb, 80 km/h-s limit van érvényben, és a munkálatok várhatóan május 9-ig tartanak.

A történet jól példázza, mennyire veszélyes lehet a rutinból vezetés, hiszen a megszokott útvonalakon is bármikor változhatnak a szabályok. Ausztriában ráadásul a traffipaxok következetesen működnek, a bírságok pedig gyorsan megérkeznek – akár külföldi, így magyar autósokhoz is– olvasható.

Kutató: a leszakadó középosztály indulhat el Európa felé
Iráni válság

A háború elől menekülők csak egy kisebb részét tehetik ki annak a migrációs hullámnak, amely feltehetőleg Iránból a közeli jövőben elindul; a háború befejeződése fékezni tudná a folyamatot, de van egy réteg a 90 milliós országban, amely még össze tud szedni annyit, hogy útnak induljon egy jobb élet reményében – vélekedett az InfoRádióban Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője.
 

Donald Trump úgy érzi, Irán új vezetése „élesebb eszű”, mint a korábbi

Irán a poklot kockáztatja? Nem kérnek a tűszünetből, mást akarnak

Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
Most kiderül, mennyit húzhat ki a pénztárcánkból a háború – Közeleg az újabb árrobbanás?

Vélhetően elértük az infláció mélypontját, márciusban már gyorsulhatott az áremelkedési ütem – vélik a Portfolio által megkérdezett elemzők. A friss adatokban már benne lehet a közel-keleti háború hatása is, bár az üzemanyagok védett ára egyelőre tompíthatja a folyamatot. Ennek ellenére a szakértők többsége szerint ez a kegyelmi állapot nem tarthat sokáig, az év végére megint akár az 5%-ot is közelítheti az áremelkedési ütem.

Megszólalt a Suzuki a Vitara és az S-Cross hazai árairól: ezt tervezik 2026-ban, kemény év vár az autópiacra

Bizonytalan évre számít a Suzuki belföldi értékesítési vezetője, Horváth Attila a Pénzcentrumnak arról beszélt: sokkal keményebben meg kell dolgozni az ügyfélszerződésekért.

‘Sights that no human has ever seen’: Artemis II crew bound for Earth after lunar fly-by and solar eclipse

The astronauts lost connection with Nasa while behind the Moon, as they passed the furthest point humans have ever travelled from Earth.

