Hárman meghaltak, amikor húsvéti tojásokat keresgéltek

A baleset vasárnap délelőtt 11 óra körül történt a Flensburg melletti Satrupholmnál. A csoportra a viharos szél miatt kidőlt fa zuhant rá.

A Deutsche Welle (DW) német állami műsorszolgáltató közlése szerint a balesetben egy 21 éves nő, 10 hónapos csecsemője és egy 16 éves lány életét vesztette, egy 18 éves nő pedig életveszélyesen megsérült. A helyszínen tartózkodók egy anyák és kismamák számára fenntartott közeli otthon lakói és gondozói voltak – tették hozzá.

A német meteorológiai hivatal közlése szerint vasárnap az ország északi részén viharos időjárás uralkodott. A széllökések az óránként 55-65 kilométeres sebességet is elérhették, a nyílt területeken pedig akár óránként 80 kilométeresre is erősödhettek.

A tragédia után részvétét fejezte ki a hozzátartozóknak Daniel Günther, Schleswig-Holstein tartomány miniszterelnöke és a tartományi kormányzat több más tagja is.