2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Netflix árat csökkent és visszafizet az előfizetőknek egy csomó pénzt Olaszországban

Egy római bíróság úgy ítélt, hogy a Netflix az elmúlt években többször is jogtalanul emelte meg csomagjainak árait. A vállalatnak Olaszországban kártérítést kell fizetnie, az összeg sok előfizetőnél átszámítva a kétszázezer forintot is elérheti, és csökkentenie kell jelenlegi előfizetési díjait is.

A pert az olasz fogyasztóvédelmi szervezet, a Movimento Consumatori indította – írja az Index az ArsTechnica alapján. A bírósági ítélet szerint a Netflix 2017-ben, 2019-ben, 2021-ben és 2024-ben is úgy hajtott végre áremeléseket, hogy azzal megsértette az olasz fogyasztóvédelmi kódexet. A törvény értelmében ugyanis egy szolgáltató nem módosíthatja egyoldalúan a szerződési feltételeket vagy az árakat anélkül, hogy annak nyomós, objektív okát magában a szerződésben előre tisztázta volna.

Bár a Netflix 30 nappal korábban mindig küldött értesítőt a közelgő drágulásról, és biztosította a lemondás lehetőségét, az előzetes indoklás hiánya miatt a bíróság érvénytelennek és jogtalannak minősítette az új árakat.

A Netflixnek 5-8 millió közötti felhasználója lehet Olaszországban. A fogyasztóvédők szerint a jogsértő emelések a Prémium csomag esetében együttesen havi nyolc euróra rúgnak. Ez azt jelenti, hogy egy olyan olasz felhasználó, aki 2017 óta folyamatosan fizeti a legdrágább csomagot, most körülbelül 500 euró (átszámítva nagyjából 200 ezer forint) visszatérítésre jogosult. A Standard csomagot használóknak nagyságrendileg 250 euró jár vissza, de még a legolcsóbb, Basic csomag előfizetőit is kompenzálnia kell a Netflixnek.

A bíróság azonban nem állt meg a múltbeli sérelmek orvoslásánál: kötelezte a vállalatot, hogy a jogszerűtlen emelések mértékével csökkentse a jelenlegi árait. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a most 19,99 euróba kerülő Prémium csomag árát 11,99 euróra, a 13,99 eurós Standard csomagét pedig 9,99 euróra kell visszavágniuk. Érdekesség, hogy a 2025 áprilisa utáni áremelések már legálisnak minősülnek, mivel a vállalat ekkor úgy módosította a felhasználási feltételeit, hogy az megfeleljen a jogszabályoknak.

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben”. A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

