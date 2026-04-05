A Netflix árat csökkent és visszafizet az előfizetőknek egy csomó pénzt Olaszországban

A pert az olasz fogyasztóvédelmi szervezet, a Movimento Consumatori indította – írja az Index az ArsTechnica alapján. A bírósági ítélet szerint a Netflix 2017-ben, 2019-ben, 2021-ben és 2024-ben is úgy hajtott végre áremeléseket, hogy azzal megsértette az olasz fogyasztóvédelmi kódexet. A törvény értelmében ugyanis egy szolgáltató nem módosíthatja egyoldalúan a szerződési feltételeket vagy az árakat anélkül, hogy annak nyomós, objektív okát magában a szerződésben előre tisztázta volna.

Bár a Netflix 30 nappal korábban mindig küldött értesítőt a közelgő drágulásról, és biztosította a lemondás lehetőségét, az előzetes indoklás hiánya miatt a bíróság érvénytelennek és jogtalannak minősítette az új árakat.

A Netflixnek 5-8 millió közötti felhasználója lehet Olaszországban. A fogyasztóvédők szerint a jogsértő emelések a Prémium csomag esetében együttesen havi nyolc euróra rúgnak. Ez azt jelenti, hogy egy olyan olasz felhasználó, aki 2017 óta folyamatosan fizeti a legdrágább csomagot, most körülbelül 500 euró (átszámítva nagyjából 200 ezer forint) visszatérítésre jogosult. A Standard csomagot használóknak nagyságrendileg 250 euró jár vissza, de még a legolcsóbb, Basic csomag előfizetőit is kompenzálnia kell a Netflixnek.

A bíróság azonban nem állt meg a múltbeli sérelmek orvoslásánál: kötelezte a vállalatot, hogy a jogszerűtlen emelések mértékével csökkentse a jelenlegi árait. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a most 19,99 euróba kerülő Prémium csomag árát 11,99 euróra, a 13,99 eurós Standard csomagét pedig 9,99 euróra kell visszavágniuk. Érdekesség, hogy a 2025 áprilisa utáni áremelések már legálisnak minősülnek, mivel a vállalat ekkor úgy módosította a felhasználási feltételeit, hogy az megfeleljen a jogszabályoknak.