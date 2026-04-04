ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.78
usd:
334.06
bux:
0
2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Egy részlegesen megbilincselt ember egyik keze.
Nyitókép: Getty Images/Thing Nong Nont

Gönczi Róbert: Svédországban már 61 no-go zóna van a városokban

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

Tömeges kitoloncolásokra készül a svéd kormány, amely szüleik hazájába deportálná azokat a 18. életévüket betöltött fiatalokat, akik gyerekként érkeztek Svédországba, de nem rendelkeznek svéd állampolgársággal, vagy nem kaptak állandó menekültstátuszt. Emellett két jelentős szabályt is elfogadtak, egyebek mellett például bizonyítani kell a becsületes életvitelt.

Irányváltás történik a skandináv országok bevándorláspolitikájában, amelynek egyik egyértelmű jele egy most beterjesztett svéd törvénycsomag. Gönczi Róbert, a Migrációkutató Intézet elemzője az InfoRádióban elmondta: az országban 2025-ben kiutasításra ítéltek 92 fiatalt. Ők olyan, a 18. életévüket betöltött, még gyermekként érkező, de sem svéd állampolgársággal, sem megfelelő menekültstátusszal nem rendelkező személyek, akik ott maradtak Svédországban, és akik azzal, hogy 18 évessé váltak, elvesztették a családegyesítésen alapuló jogaikat.

„Jellemzően irakiakról, irániakról, egyiptomiakról, szíriaiakról, afgánokról beszélünk, az ő kiutasításukra kerülne sor májusban. De az erre vonatkozó szabállyal párhuzamosan két másik törvényjavaslatot is elfogadtak a svédek. Az egyik előírná a becsületes életvitel bizonyításának kötelezettségét, a másik pedig arra kötelezne több állami szolgálatot is, hogy jelentse az illegális tartózkodókat” – idézte fel Gönczi Róbert.

A svéd kormány szerint

a százezret is meghaladhatja az árnyéktársadalom tagjainak a száma,

azoké az embereké, akik nem rendelkeznek tartózkodási engedéllyel vagy állampolgársággal, mégis az ország területén laknak, párhuzamos társadalmi struktúrákba rendeződve, különböző no-go zónákban élve, amelyekből a szakértő szerint most már 61 van szerte az országban. Ezek olyan városnegyedek, ahol olyan jelentős erőszak van jelen, hogy a rendőrség nem tud érdemben mit kezdeni a kialakult helyzettel – mondta Gönczi Róbert.

Ezzel párhuzamosan az EU-ban a legmagasabb a szervezett bűnözői erőszak aránya Svédországban. Elmondása szerint ezt bizonyítja az is, hogy most már minden napra jut egy lövöldözés a skandináv országban.

KAPCSOLÓDÓ HANG

migrációkutató intézet

kitoloncolás

svédország

illegális migráció

gönczi róbert

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben”. A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.07. kedd, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×