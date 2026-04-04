Gönczi Róbert: Svédországban már 61 no-go zóna van a városokban

Irányváltás történik a skandináv országok bevándorláspolitikájában, amelynek egyik egyértelmű jele egy most beterjesztett svéd törvénycsomag. Gönczi Róbert, a Migrációkutató Intézet elemzője az InfoRádióban elmondta: az országban 2025-ben kiutasításra ítéltek 92 fiatalt. Ők olyan, a 18. életévüket betöltött, még gyermekként érkező, de sem svéd állampolgársággal, sem megfelelő menekültstátusszal nem rendelkező személyek, akik ott maradtak Svédországban, és akik azzal, hogy 18 évessé váltak, elvesztették a családegyesítésen alapuló jogaikat.

„Jellemzően irakiakról, irániakról, egyiptomiakról, szíriaiakról, afgánokról beszélünk, az ő kiutasításukra kerülne sor májusban. De az erre vonatkozó szabállyal párhuzamosan két másik törvényjavaslatot is elfogadtak a svédek. Az egyik előírná a becsületes életvitel bizonyításának kötelezettségét, a másik pedig arra kötelezne több állami szolgálatot is, hogy jelentse az illegális tartózkodókat” – idézte fel Gönczi Róbert.

A svéd kormány szerint

a százezret is meghaladhatja az árnyéktársadalom tagjainak a száma,

azoké az embereké, akik nem rendelkeznek tartózkodási engedéllyel vagy állampolgársággal, mégis az ország területén laknak, párhuzamos társadalmi struktúrákba rendeződve, különböző no-go zónákban élve, amelyekből a szakértő szerint most már 61 van szerte az országban. Ezek olyan városnegyedek, ahol olyan jelentős erőszak van jelen, hogy a rendőrség nem tud érdemben mit kezdeni a kialakult helyzettel – mondta Gönczi Róbert.

Ezzel párhuzamosan az EU-ban a legmagasabb a szervezett bűnözői erőszak aránya Svédországban. Elmondása szerint ezt bizonyítja az is, hogy most már minden napra jut egy lövöldözés a skandináv országban.