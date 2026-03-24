ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.29
usd:
334.6
bux:
0
2026. március 24. kedd Gábor, Karina
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy luxushajó vagy jacht úszik a tengeren a naplementében.
Nyitókép: Unsplash

Luxushajókázásnak tűnhet, valójában embercsempészet zajlik

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A brit hatóságok ukrán állampolgárokat füleltek le, akik „VIP embercsempész útvonalat” üzemeltettek, és luxushajókázásnak álcázva illegális bevándorlókat csempésztek be az Egyesült Királyságba a La Manche csatornán keresztül – számolt be róla a Migrációkutató Intézet.

A brit Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NCA) közleménye szerint a hatóságok 2025 júliusában tartóztatták le Vladyslav C. és Oleksandr Y. ukrán állampolgárokat, miután jachtjukat az Egyesült Királyság felségvizein feltartóztatták, majd Gosport kikötőjébe kísérték – írja sajtóközleményében a Migrációkutató Intézet.

A fedélzeten a kétfős személyzet mellett öt migráns − négy albán férfi és egy vietnámi nő − tartózkodott, akiket irregulárisan próbáltak az országba juttatni. Az egyik utas vallomása szerint 16 ezer fontot (7,2 millió forint) fizetett az átkelésért, míg egy másiknak 13 ezer fontot (5,9 millió forint) kellett volna fizetnie érkezéskor.

A hatóságok szerint a csempészek egyfajta „VIP-kompszolgáltatást” nyújtottak, amiért szabadságvesztésre ítélték őket.

„Többnyire csupán néhány migránst visznek át a csatornán, ezért azonban prémiumdíjat számítanak fel” − magyarázta a módszer lényegét Saju Sasikumar, az NCA egyik főtisztje. A jachtok és kisebb luxushajók ugyanis csökkentik a lebukás kockázatát: a migránsokkal zsúfolt gumicsónakoknál kevésbé feltűnőek, így könnyebben juthatnak el a dél-angliai kikötőkbe. A módszer tehát korántsem új, de továbbra is hatékony, és a hatóságok szerint súlyos biztonsági kockázatot jelent.

A spanyol rendőrség az Europollal közös akcióban 2025 nyarán olyan embercsempész-hálózatot számolt fel, amelynek tagjai több mint egymillió eurót fordítottak a csempészutakhoz használt flottára. A hatóságok 15 nagy teljesítményű motorcsónakot foglaltak le, melyeket 200 és 425 lóerő közötti motorokkal szerelték fel. A csempészek fejenként akár hétezer eurót is elkértek a migránsoktól egy Algériából Spanyolországba tartó útért.

A luxus-embercsempészet mára globális jelenséggé vált, a mexikói drogkartellek már 2024-ben is 15 ezer dolláros „VIP-csomagokat” kínáltak az illegális bevándorlóknak, akik a szolgáltatás keretében földalatti alagúthálózaton keresztül jutottak be az Egyesült Államokba.

Míg egy kilogramm kokainon 1500 dollárt lehetett keresni − súlyos büntetést kockáztatva −, addig egyetlen migráns után 6-15 ezer dollár bevételhez juthattak, ráadásul kisebb lebukási kockázattal. A Biden-kormány időszakában a mexikói drogkartellek tevékenységük mintegy 60-70 százalékát terelték az embercsempészet irányába, részben háttérbe szorítva a kábítószer-kereskedelmet. A „VIP-migránsok” azonosító kódot kaptak, amely jelezte, hogy melyik kartellnek fizettek, így csökkentve annak esélyét, hogy korrupt rendőrök vagy rivális bűnszervezetek zaklassák őket.

A nemzetközi adatok alapján a migránscsempészetben továbbra is a tömeges, olcsóbb és rendkívül veszélyes átkelések dominálnak, jóllehet e szervezett bűnözői szegmensben egy szűkebb, jóval drágább szolgáltatói kör is jelen van.

A brit Oxford Migration Observatory 2026. január 30-i összefoglalója szerint a La Manche csatornán továbbra is a „fapados”, gumicsónakos átkelések a legjellemzőbbek.

A vízi úton zajló irreguláris migráció ugyanakkor változatlanul rendkívül veszélyes – írja a Migrációkutató Intézet, hozzátéve, hogy 2026 első hónapjai a Földközi-tengeren valaha feljegyzett legtöbb halálozást hozták: március 16-ig legalább 682 ember tűnt el a habokban.

KAPCSOLÓDÓ HANG

nagy-britannia

embercsempészet

migrációkutató intézet

ukrán

egyesült királyság

nyomozás

jacht

luxushajó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Oeco-index: Magyarország több régiós versenytársat megelőzve továbbra is a fejlett országok között van
Gazdasági szempontból hazánknak van még fejlődési tere, de Kelet- és Közép-Európában Magyarország megelőzi például Romániát, Lengyelországot, Horvátországot, Görögországot, Törökországot, Lettországot és Szlovákiát is az adatok alapján – mondta az InfoRádióban Pásztor Szabolcs. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója kiemelte: ha egy kiemelt kereskedelmi partner rosszul teljesít, azt megérzi a magyar export is.
Orbán Viktor: most biztonságra és tapasztalatra van szükség

Gyűlöletre, dühre nem lehet sem jövőt, sem hazát építeni – mondta a miniszterelnök országjárásának hétfői esti állomásán Kecskeméten. „Aközött kell választanunk, hogy ki alakítson kormányt: én vagy Zelenszkij" – fogalmazott Orbán Viktor.
 

Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, ő hallható a hangfelvételen – itt van az összes részlet

A Washington Post cikkéből kiindult botrány ma ott tart, hogy Szijjártó Péter közölte: ukrán érdekek miatt hallgatták le, Orbán Viktor miniszterelnök pedig vizsgálatot indított a külügyminiszter lehallgatása ügyében. A Mandiner cikke szerint komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen.
 

Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.24. kedd, 18:00
Dúró Dóra
az Országgyűlés alelnöke, a Mi Hazánk elnökhelyettese
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Furcsa mozgolódás indult a magyar piacon, délután kettőkor jön a nagy bejelentés

A forint piacán továbbra is a háborús hírek dominálnak – Donald Trump amerikai elnök kijelentéseire az egész piac egy napon belül teljes hátraarcot tud venni, ahogyan azt tegnap is láthattuk. A Közel-Keletről érkező hírek mellett ma a Magyar Nemzeti Bank kamatdöntő ülésére figyelnek a befektetők.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Európára is veszélyes rakétát lőtt ki Irán: milliós városok kerültek Teherán célkeresztjébe

Bebizonyosodott, hogy Teherán az eddig vélt kétezer kilométernél jóval nagyobb hatótávolságú, akár Európát is elérő rakétákkal rendelkezik.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
White House says plans for Iran talks remain 'fluid', as oil price climbs back above $100

US and Iranian officials earlier gave conflicting accounts of potential talks to end the war, with Iran saying reports of negotiations were "fake news".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 24. 08:16
Elképesztő, mi lesz az űrben: a Blue Origin 50 ezer műholdat akar fellőni
2026. március 24. 08:04
Fegyveresek támadtak rá a nemzeti parkra, véres tűzharc alakult ki Kongóban
×
×