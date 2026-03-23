Ukrán drónok okoztak fejetlenséget Szentpéterváron

A kormányzó szerint az egyik drón zuhanásakor megrongált egy villamosvezeték-pillért Jermilovo település közelében. Szentpétervár Pulkovo repülőterén 50 járat késett, további 48-at pedig töröltek.

Az orosz védelmi minisztérium által kiadott tájékoztatás szerint éjszaka 249 pilóta nélküli ukrán repülőszerkezetet semmisítettek meg a belgorodi, a brjanszki, a kalugai, a kurszki, a leningrádi, a moszkvai, a novgorodi, a pszkovi, a szmolenszki, a tveri, a tulai és vlagyimiri régió, valamint az Azovi-tenger felett.

A Brjanszk megyei Szosznyica községben megsebesült a Miratorg húsipari vállalat két alkalmazottja, a tveri régióban lévő Zubcovo településen pedig tűz keletkezett egy többemeletes házban lévő lakásban.