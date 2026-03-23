ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
394.75
usd:
343.42
bux:
119748.97
2026. március 23. hétfő Emőke
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Az észak-koreai kormány felvételén Kim Dzsongün észak-koreai vezető lerója kegyeletét a felszabadulásért vívott harcokban elesett mártírok emlékművénél az Észak-Korea japán uralom alóli felszabadulásának 80. évfordulója alkalmából tartott állami ünnepségen Phenjanban 2025. augusztus 14-én. Korea 1945 augusztusában, a második világháborút lezáró japán kapituláció idején szabadult fel a Japán Birodalom uralma alól. A szovjet Vörös Hadsereg augusztus 9-én kezdte meg bevonulását a Koreai-félsziget északi részébe.
Nyitókép: MTI/AP/KCNA/Észak-koreai kormány

Nem történhetett meglepetés az észak-koreai „diktátorválasztáson”

Infostart / MTI

Az észak-koreai parlament ismét Kim Dzsong Unt választotta meg az állam legfőbb vezetőjének – jelentette hétfőn a KCNA észak-koreai állami hírügynökség.

Kim újraválasztása az ország vezetői posztjára „az egész koreai nép egyhangú akaratát és kívánságát” tükrözi – hangsúlyozta a hírügynökség.

A KCNA által publikált fotókon Kim Dzsong Un magas rangú tisztségviselők körében ül apja, Kim Dzsong Il és nagyapja, Kim Ir Szen óriási szobra előtt.

Az új parlament első ülésén tervek szerint megvitatja a szocialista alkotmány tervezett módosításait és kiegészítéseit, valamint megválasztja az Állami Ügyek Bizottságának vezető tisztségviselőit, és áttekinti a Koreai Munkapárt februári 9. kongresszusán jóváhagyott ötéves tervet.

A dél-koreai védelmi elemző intézet szakértője szerint az ország legfőbb vezetőjének megválasztása „rendkívül gondosan koreografált esemény volt, amelynek eredménye előre el volt döntve”, a phenjani vezetés politikai legitimitásának jelzésére szervezi ezeket az eseményeket.

Észak-Koreában 99,9 százalékos részvétellel egy hete választották meg a 687 tagú új parlamentet. Minden körzetben csak egy jelölt indult, akik valamennyien az állampárt, a Koreai Munkapárt tagjai voltak.

észak-korea

választás

kim dzsong un

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.23. hétfő, 18:00
Varju László
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kritikus időszakban érte súlyos veszteség Oroszországot, számottevő olajmennyiség esett ki

Dróntámadások miatt felfüggesztették a kőolaj- és üzemanyag-exportot Oroszország két legnagyobb balti-tengeri kikötőjében, Primorszkban és Uszt-Lugában. Az eset tovább súlyosbítja a globális ellátási zavarokat, amelyeket a Hormuzi-szoros iráni lezárása okozott az amerikai-izraeli-iráni konfliktus nyomán.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderültek a mesterséges intelligencia titkos kockázatai: ezzel a magyar dolgozók nagy része túlságosan későn szembesül

A kutatás egyik legfontosabb tanulsága, hogy a mesterséges intelligenciához való viszonyulás erősen ambivalens.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer and Trump discuss need to open Hormuz strait as Israel warns 'weeks' of fighting to come

Fears grow in Lebanon of Israeli ground invasion as IDF preparing for "several more weeks of fighting against Iran and Hezbollah".

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×