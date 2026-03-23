Nem történhetett meglepetés az észak-koreai „diktátorválasztáson”

Kim újraválasztása az ország vezetői posztjára „az egész koreai nép egyhangú akaratát és kívánságát” tükrözi – hangsúlyozta a hírügynökség.

A KCNA által publikált fotókon Kim Dzsong Un magas rangú tisztségviselők körében ül apja, Kim Dzsong Il és nagyapja, Kim Ir Szen óriási szobra előtt.

Az új parlament első ülésén tervek szerint megvitatja a szocialista alkotmány tervezett módosításait és kiegészítéseit, valamint megválasztja az Állami Ügyek Bizottságának vezető tisztségviselőit, és áttekinti a Koreai Munkapárt februári 9. kongresszusán jóváhagyott ötéves tervet.

A dél-koreai védelmi elemző intézet szakértője szerint az ország legfőbb vezetőjének megválasztása „rendkívül gondosan koreografált esemény volt, amelynek eredménye előre el volt döntve”, a phenjani vezetés politikai legitimitásának jelzésére szervezi ezeket az eseményeket.

Észak-Koreában 99,9 százalékos részvétellel egy hete választották meg a 687 tagú új parlamentet. Minden körzetben csak egy jelölt indult, akik valamennyien az állampárt, a Koreai Munkapárt tagjai voltak.