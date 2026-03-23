Súlyos balesetet szenvedett egy utasszállító New Yorkban – képek, videó

Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) a balesetet követően ideiglenesen leállította a repülőtér teljes forgalmát vészhelyzetre hivatkozva. A hatóság jelezte, hogy nagy a valószínűsége a korlátozás meghosszabbításának.

A New York-i tűzoltóság megerősítette, hogy egységei a helyszínen dolgoznak, de részleteket nem közölt. A hatóságok, valamint az Air Canada egyelőre nem reagáltak a sajtó megkereséseire.

Collision at LaGuardia Airport in Queens, New York: An Air Canada Jazz Airlines Flight 646 (JZA646) regional jet that had landed from Montreal ‑ Trudeau International Airport collided with a fire truck on a taxiway, leaving the cockpit severely damaged.



— GeoTechWar (@geotechwar) March 23, 2026

Helyi médiajelentések szerint az incidens vasárnap késő este történt a gurulóúton. Az NBC News arról számolt be, hogy négy ember megsérült, és a repülőgép pilótája, valamint másodpilótája súlyos sérüléseket szenvedett. A hírt hivatalos források egyelőre nem erősítették meg.

A LaGuardia repülőtér forgalmát az eset miatt felfüggesztették, ami jelentős fennakadásokat okozhat az amerikai belföldi légi közlekedésben.