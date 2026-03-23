ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
394.83
usd:
342.48
bux:
0
2026. március 23. hétfő
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy Montrealból érkező Air Canada Express utasszállító repülőgép földi járművel ütközött leszállás közben vasárnap éjjel a New York-i LaGuardia repülőtéren - közölte a FlightRadar24 járatkövető szolgáltatás. Photo by Spencer Platt/Getty Images
Nyitókép: Photo by Spencer Platt/Getty Images

Súlyos balesetet szenvedett egy utasszállító New Yorkban – képek, videó

Infostart / MTI

Egy Montrealból érkező Air Canada Express utasszállító repülőgép földi járművel ütközött leszállás közben vasárnap éjjel a New York-i LaGuardia repülőtéren - közölte a FlightRadar24 járatkövető szolgáltatás.

Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) a balesetet követően ideiglenesen leállította a repülőtér teljes forgalmát vészhelyzetre hivatkozva. A hatóság jelezte, hogy nagy a valószínűsége a korlátozás meghosszabbításának.

A New York-i tűzoltóság megerősítette, hogy egységei a helyszínen dolgoznak, de részleteket nem közölt. A hatóságok, valamint az Air Canada egyelőre nem reagáltak a sajtó megkereséseire.

Helyi médiajelentések szerint az incidens vasárnap késő este történt a gurulóúton. Az NBC News arról számolt be, hogy négy ember megsérült, és a repülőgép pilótája, valamint másodpilótája súlyos sérüléseket szenvedett. A hírt hivatalos források egyelőre nem erősítették meg.

A LaGuardia repülőtér forgalmát az eset miatt felfüggesztették, ami jelentős fennakadásokat okozhat az amerikai belföldi légi közlekedésben.

Kezdőlap    Külföld    Súlyos balesetet szenvedett egy utasszállító New Yorkban – képek, videó

new york

ütközés

utasszállító

air canada

laguardia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nem is izraeli, hanem ukrán szál tűnik fel a csehországi terrortámadás mögött?
Tudósítónktól

Nem is izraeli, hanem ukrán szál tűnik fel a csehországi terrortámadás mögött?
Komoly biztonsági kérdéseket vet fel az a péntek tűzeset, amely a csehországi Pardubice egyik ipari területén történt. A támadást egy addig ismeretlen csoport, az Earthquake Faction vállalta magára. A közösségi médiában közzétett videójukban azt állították, hogy az „izraeli hadiipar európai központját” vették célba, és palesztinbarát indítékokra hivatkoztak. A valóság azonban más képet mutat.
Hortay Olivér: a gáz- és olajpiac még csak befelé megy az alagútba

Hortay Olivér: a gáz- és olajpiac még csak befelé megy az alagútba

Komolyabb válság jöhet, mint amilyen az 1970-es években volt. Nincsen azzal történelmi tapasztalatunk, hogy mi történik, ha tartósan és teljesen lezárják a Hormuzi-szorost, azzal pedig főleg nincsen, hogy akkor mi történik, ha a térség épített energetikai infrastruktúráját is széles körű támadások érik – miközben éppen ez zajlik.
 

Ha ez így marad, minden ország megsínyli – drámai figyelmeztetés

Hormuzi-szoros: Trump türelmetlen, gyorsítani próbál a NATO

VIDEÓ
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot?
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban?
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában?
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.23. hétfő, 18:00
Varju László
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ketyeg Trump ultimátuma - Durva mozgásokkal indul a hét a piacokon

Ketyeg Trump ultimátuma - Durva mozgásokkal indul a hét a piacokon

A hétvégén sem enyhültek az iráni feszültségek, miután Donald Trump vasárnap virradóra 48 órás ultimátumot adott Iránnak a Hormuzi-szoros megnyitására. Ennek hatására nagy esést láthattunk ma reggel ázsiában és Európában is lefelé vehetik az irányt a tőzsdék. Emellett ismét nyomás alá került a forint, emelkedik az olajár, illetve alaposan elbánnak a nemesfémekke.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Váratlan fordulat a hatósági áras üzemanyagoknál: komoly korlátozást vezettek be, erről jobb, ha minden autós tud

Váratlan fordulat a hatósági áras üzemanyagoknál: komoly korlátozást vezettek be, erről jobb, ha minden autós tud

A hatósági üzemanyagár-stop miatt továbbra is válságos helyzetben vannak a független benzinkutak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer and Trump discuss need to open Hormuz strait as Israel warns 'weeks' of fighting to come

Starmer and Trump discuss need to open Hormuz strait as Israel warns 'weeks' of fighting to come

Fears grow in Lebanon of Israeli ground invasion as IDF preparing for "several more weeks of fighting against Iran and Hezbollah".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 23. 07:18
Megtartotta a kulcsvárosokat a francia baloldal
2026. március 23. 07:05
Fenyegető jövőt, üzembezárásokat jósolnak a Volkswagennek
×
×