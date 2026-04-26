2026. április 26. vasárnap
Elizabeth Svensson (left), 35 and Klaudia Zakrzewska, 27, from London, arrive back in the UK at Heathrow Terminal 2, after being on holiday in Dubai for 15 days, during Englands third national lockdown to curb the spread of coronavirus. Picture date: Friday January 29, 2021. (Photo by Yui Mok/PA Images via Getty Images)
Nyitókép: Yui Mok - PA Images

Elütötték - meghalt a különösen erotikus influenszer

Belehalt sérüléseibe a 32 éves Klaudia Zakrzewska tartalomgyártó, akit április 19-én gázoltak el Londonban. Az incidens ügyében a brit hatóságok gyilkossági kísérlet miatt emeltek vádat a 2017-es brit X-Faktor egyik korábbi versenyzője, Gabrielle Carrington ellen.

A közösségi médiában ismert Zakrzewska hat nappal a gázolás után, szombaton hunyt el a kórházban. Az incidensben egy 58 éves férfi is életveszélyes, egy másik nő pedig könnyebb sérüléseket szenvedett - írja az index.hu.

A rendőrség gyilkossági kísérlet miatt vette őrizetbe a 27 éves Carringtont, akit a bíróság előzetes letartóztatásba helyezett. A következő tárgyalást május 19-re tűzték ki.

A nyomozócsoport vezetője nyomatékosan kérte az embereket, hogy tartózkodjanak a közösségi oldalakon való találgatásoktól, és ne osszanak meg felvételeket az esetről. A hatóságok szerint az ilyen bejegyzések hátráltathatják a nyomozást és befolyásolhatják a későbbi bírósági eljárást.

A brit sajtó emlékeztet, hogy a vádlott Gabrielle Carrington korábban a televíziós tehetségkutatóban szerzett országos ismertséget, ám az utóbbi években visszavonult a nyilvánosságtól. A gázolás indítékait a Scotland Yard még vizsgálja.

Már a határunkon a rémséges vadászkullancs
Fokozódik a kullancsveszély, mivel idén szokatlanul nagy számban jelentek meg a kullancsok Magyarország erdeiben és közparkjaiban. A szerinte fagymentes tél és a korán érkező meleg időjárás kedvezett a kullancsok szaporodásának, így már most komoly fertőzésveszéllyel kell számolni – hívta fel a figyelmet Kapiller Zoltán, a Magyar Kullancsszövetség elnöke.
Felületes volt az ellenőrzés – állítja a Trump-merényletkor a helyszínen lévő újságíró

A Fehér Házi Tudósítói Vacsorán elkövetett merényletkísérlet után megszólaltak a helyszínen tartózkodó szemtanúk. Gary O’Donoghue, a BBC News látássérült észak-amerikai tudósítója a bálteremben kialakult káoszról és a biztonsági protokoll hiányosságairól számolt be.
 

Tátott szájjal nézi Európa, ahogyan kizsebelik, miközben karnyújtásnyira a megoldás

Bár az EU évről évre bebizonyítja, hogy az egyik éltanulója az áramtermelés kizöldítésének, az ezzel járó kihívásokkal nehezen kűzd meg. Egy friss elemzés szerint az unió a villamos energiájának több mint kétharmadát már karbonmentes forrásból állította elő 2025-ben, de mellette továbbra is magas áramszámláktól és külső energiaforrás-függőségtől szenved, miközben ott van az orra előtt a megoldás. Magyarország is kettős életet él: miközben az idő egy részében napkirályként tetszeleg, addig az éjjel beköszöntével visszatér az import és fosszilis rémálom.

Már szerdán leül tárgyalni Magyar Péter az EU-val: rettentően szorítja az idő, milliárdok múlhatnak most ezen

&quot;Nincs elvesztegetni való időnk&quot; - írta a leendő miniszterelnök.

Trump unhurt and suspect in custody after shots fired at White House correspondents' dinner

The US president is rushed out of the event at a Washington hotel, as police say the man, 31, had multiple weapons and was a "lone actor".

