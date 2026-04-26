Elütötték - meghalt a különösen erotikus influenszer

A közösségi médiában ismert Zakrzewska hat nappal a gázolás után, szombaton hunyt el a kórházban. Az incidensben egy 58 éves férfi is életveszélyes, egy másik nő pedig könnyebb sérüléseket szenvedett - írja az index.hu.

A rendőrség gyilkossági kísérlet miatt vette őrizetbe a 27 éves Carringtont, akit a bíróság előzetes letartóztatásba helyezett. A következő tárgyalást május 19-re tűzték ki.

A nyomozócsoport vezetője nyomatékosan kérte az embereket, hogy tartózkodjanak a közösségi oldalakon való találgatásoktól, és ne osszanak meg felvételeket az esetről. A hatóságok szerint az ilyen bejegyzések hátráltathatják a nyomozást és befolyásolhatják a későbbi bírósági eljárást.

A brit sajtó emlékeztet, hogy a vádlott Gabrielle Carrington korábban a televíziós tehetségkutatóban szerzett országos ismertséget, ám az utóbbi években visszavonult a nyilvánosságtól. A gázolás indítékait a Scotland Yard még vizsgálja.