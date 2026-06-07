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Választási szavazóurna a magyar államcímerrel és szavazóborítékkal.
Nyitókép: Getty Images/ZenitX

Fontos választás Budapest közelében, amelyre rá sem hederítenek a nagy pártok

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Időközi önkormányzati képviselő-választást tartanak ma Kerepes 04. számú egyéni választókerületében. A voksolásra azért van szükség, mert a körzet korábbi egyéni képviselője lemondott mandátumáról, a szavazás kimenetele pedig közvetlenül befolyásolhatja a helyi képviselő-testületen belüli erőviszonyokat.

A Nemzeti Választási Iroda hivatalos adatai szerint a vasárnapi szavazólapon két jelölt neve szerepel majd: a polgármestert támogató SZ.A.T. Egyesület színeiben Katona Imre indul, míg vele szemben független civil jelöltként Ungi Edina méretteti meg magát.

Az országos,

nagy parlamenti pártok teljesen távol maradtak az eseménytől, és nem állítottak saját jelöltet a körzetben, így a küzdelem a városvezetői hátterű csoport és egy független induló között dől el.

A választás tétje helyi politikai és strukturális szempontból is jelentős. Kerepes képviselő-testülete a polgármesterrel együtt összesen 12 főből áll, amelyből a határozatok elfogadásához szükséges abszolút többség – azaz 7 szavazat – a megüresedett mandátum nélkül is biztosított a városvezetés számára, hiszen a SZ.A.T. Egyesület jelenleg is 7 képviselővel rendelkezik. A fennmaradó helyeken az Összefogás Kerepesért Egyesület, és DK-Párbeszéd- ZÖLDEK szövetség és egy MARÉG nevű szervezet képviselői osztoznak összesen 4 fővel. Az utóbbi szervezet azért érdekes, mert a mostani független jelöltet velük hozzák kapcsolatba a helyi közösségi médiában.

Közpénzes videók és adópolitika a viták kereszttüzében

A kampányidőszak végére jelentősen felerősödtek az ellentétek a két oldal között. Érdekes módon a két fél hívei a másikat fideszesnek is titulálta már a közösségi médiában.

Helyi civil források beszámolói szerint a független jelölt, Ungi Edina két beadványt is benyújtott a helyi választási szervekhez a közpénzből finanszírozott önkormányzati média kampánycélú felhasználása miatt. A kifogások helytállónak bizonyultak, így a hivatalos csatornákról el kellett távolítani az érintett riportvideókat.

Katona Imre jelenleg is tagja a város pénzügyi bizottságának, így a bírálatok kereszttüzébe került az önkormányzat által korábban bevezetett ingatlan- és telekadó megszavazása miatt. Ungi Edináról viszont azt írták, hogy korábban már több szervezet támogatásával próbálkozott már. “Volt már korábban jelöltje a Fidesznek (valamint a Momentumnak és a Szolidaritás Mozgalomnak is).” – találtunk róla ilyen véleményt is a helyi közösségi oldalakon.

Eközben a polgármester, a ehlyi szintén szokatlan módon rendet tartó polgármester is videót tett közzé a mai választásról.

A vasárnapi időközi voksolás igazi tétje így az arányok eltolódása: a 4-es körzet elnyerésével a polgármester mögött álló csapat 8 főre növelhetné a létszámát a testületben, ami a minősített többséget igénylő döntéseknél is kényelmesebb és stabilabb szavazási hátteret biztosítana a városvezetésnek. Ezzel szemben a független jelölt győzelme a korábbi,

kiegyensúlyozottabb testületi arányok fenntartását jelentené.

A 2024-es rendes önkormányzati választáson ebben a választókerületben rendkívül szoros eredmény született, ami fokozott figyelmet irányít a mostani időközi eseményre. A szavazásra jogosult helybéliek vasárnap reggel 6:00 és este 19:00 óra között adhatják le voksaikat a kijelölt választókörben.

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