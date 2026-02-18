Baloldali aktivisták lincselhettek meg egy diákot Franciaországban

Az ügy napok óta vezető helyen szerepel a francia médiában, és kritikák kereszttűzébe állította az egyik legnagyobb ellenzéki pártot, a Jean-Luc Mélenchon által vezetett radikális baloldali Engedetlen Franciaországot.

Egy 23 éves diák, Quentin Deranque szombat este belehalt sérüléseibe, miután két nappal korábban megtámadták a középkelet-franciaországi Lyonban, ahol egy identitárius csoport politikai tüntetésén a biztonságért volt felelős.

A támadás csütörtökön egy egyetemi konferencia elleni tüntetésen történt. A konferenciát Rima Hassan radikális baloldali európai parlamenti képviselő tartotta a lyoni Politikatudományi Intézetben.

A politikus fellépése elleni tiltakozás két szélsőséges csoport közötti verekedéssé fajult. Járókelők felvételei szerint

Quentin Deranque-ot legalább hat maszkot és kapucnit viselő férfi bántalmazta. A fején súlyosan megsérült férfit kórházba szállították, ahol mélyaltatásba helyezték. A fejére mért heves ütések következtében fellépő agyrázkódást azonban nem élte túl.

Thierry Dran lyoni ügyész kedd este bejelentette, hogy az üggyel kapcsolatban kilenc embert őrizetbe vettek, köztük Jacques-Elie Favrot-t, aki az Engedetlen Franciaország egyik nemzetgyűlési képviselőjének, Raphaël Arnault-nak a parlamenti asszisztense.

Megválasztása előtt a képviselő alapította az azóta hatóságilag feloszlatott La Jeune Garde (A Fiatal Gárda) nevű antifasiszta kollektívát, amelyet a kormány és a szuverenista jobboldali Nemzeti Tömörülés napok óta vádol a 23 éves diák megölésével.

Jacques-Elie Favrot vasárnap az ügyvédjén keresztül tagadta, hogy „felelős lenne ezért a tragédiáért”, és közölte, hogy az igazságszolgáltatás rendelkezésére áll, a parlamenti asszisztensi állásáról pedig lemondott.

Jean-Luc Mélenchon, az Engedetlen Franciaország vezetője elítélte a lincselést, de visszautasította Sébastien Lecornu miniszterelnök szavait, aki azt kérte az ellenzéki párttól, hogy tegyen rendet a soraiban. Jordan Bardella,

a Nemzeti Tömörülés elnöke eközben azzal vádolta meg Jean-Luc Mélenchont, hogy „megnyitotta a kapukat a feltételezett gyilkosok” előtt a parlamentben.

Kedd délután a Nemzetgyűlésben egyperces néma csenddel emlékeztek a megölt diákra, a megemlékezésen valamennyi frakció részt vett.

A képviselők előtt a kormányfő azt kérte, hogy „az igazságszolgáltatás igazsága érvényesüljön”, „bármiféle nyomás nélkül”.

„A Fiatal Gárda öl, és az Engedetlen Franciaországnak ezt el kell ítélnie” – mondta Gérald Darmanin igazságügyi miniszter, aki szerint a párt szövetségesként tekint az antifasiszta csoportra.

Lyon városa évek óta szélsőjobboldali csoportok gyülekezőhelyeként ismert, amelyek közül többet feloszlatott már a kormány. Ezek a csoportok gyakran összecsapnak a városba érkező antifasiszta aktivistákkal.

A megölt Quentin Deranque több radikális jobboldali csoporthoz is kötődött. A Le Figaro című jobboldali napilap és a Mediapart tényfeltáró portál szerint részt vett 2025. május 10-én Párizsban egy körülbelül ezer fős szélsőjobboldali tüntetésen, ahol néhányan náci szimbólumokat viseltek.

Az igazságszolgáltatás kedden azt is jelezte, hogy a diák halálát követő megmozdulások miatt Párizsban két eljárás indult. Az egyik egy olyan csoportosulás miatt, ahol mintegy ötvenen náci karlendítéseket végeztek. A másik pedig azért, mert a République téren tartott gyűlés után horogkereszteket és antiszemita graffitiket talált a rendőrség a szoborra festve.