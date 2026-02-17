ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.88
usd:
319
bux:
122887.72
2026. február 17. kedd Donát
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
fotó: pixabay
Nyitókép: Pixabay

Halálos baleset érte a fiatal sportcsillagot

Infostart

Edzés közben ütötték el a 18 éves olasz profi kerékpárversenyzőt.

Súlyos edzésbalesetben életét veszítette Francesco Mazzoleni, a GoodShop Team Yoyogurt csapatának 18 éves, profi junior kerékpárversenyzője – írja a 24.hu. A baleset vasárnap délután 14.30-kor történt az észak-olaszországi Barzana településen, Bergamo városa közelében – egy olyan területen, amely népszerű edzésterep a profi kerékpárosok körében.

Mazzoleni egyedül tekert, amikor egy szembeől érkező autó elütötte.

Hiába jöttek hamar a mentők, nem tudták megmenteni. Az ütközés erejétől kettétört a kerékpárja. Sajtóértesülések szerint a 30 éves sofőrt alkoholtesztre vitték, amely negatív eredményt hozott.

Nagyon szomorú nap ez számunkra, Francesco Mazzoleni túl korán távozik közülünk – írta a csapata az Instagramon.

Kezdőlap    Külföld    Halálos baleset érte a fiatal sportcsillagot

baleset

gázolás

kerékpársport

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kaiser Ferenc: a NATO Sarkvidéki Őrszeme Trumpnak is szól, nem csak Kínának és az oroszoknak

Kaiser Ferenc: a NATO Sarkvidéki Őrszeme Trumpnak is szól, nem csak Kínának és az oroszoknak

A NATO Sarkvidéki Őrszem néven programot indít a térség biztonságának szavatolására. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense szerint ez egyaránt szól a térségben egyre aktívabb Oroszországnak és Kínának, valamint az Egyesült Államoknak. Hangsúlyozta: a szövetség meg akarja mutatni az amerikai elnöknek, hogy nem kell megszereznie az USA-nak Grönlandot, hogy biztonságban legyen, de el is akarja rettenteni egy katonai beavatkozástól.
VIDEÓ
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.17. kedd, 18:00
Légrádi Tamás
a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hótakaró: megjött a HungaroMet előrejelzése

Hótakaró: megjött a HungaroMet előrejelzése

A vasárnapi hidegelárasztást követően hétfőn a hó is megérkezett az országba, ám a HungaroMet közlése szerint a kialakult vékony hóréteg még ma teljesen elolvadhat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyre több magyar lakástulaj jön rá, ezt érdemes meglépni 2026-ban: ők már védve vannak a drága meglepetésektől?

Egyre több magyar lakástulaj jön rá, ezt érdemes meglépni 2026-ban: ők már védve vannak a drága meglepetésektől?

A felmérések alapján már nem az alacsony díj a döntő szempont, hanem a megfelelő fedezet, a magasabb kártérítés és a gyors kárrendezés.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US civil rights leader Jesse Jackson dies aged 84

US civil rights leader Jesse Jackson dies aged 84

He died peacefully on Tuesday morning surrounded by his family, they say in a statement.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 17. 10:44
Újabb brutális légitámadás érte Ukrajnát – videó
2026. február 17. 10:32
Megölt egy magyar férfit az elefánt
×
×
×
×