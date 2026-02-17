Halálos baleset érte a fiatal sportcsillagot

Súlyos edzésbalesetben életét veszítette Francesco Mazzoleni, a GoodShop Team Yoyogurt csapatának 18 éves, profi junior kerékpárversenyzője – írja a 24.hu. A baleset vasárnap délután 14.30-kor történt az észak-olaszországi Barzana településen, Bergamo városa közelében – egy olyan területen, amely népszerű edzésterep a profi kerékpárosok körében.

Mazzoleni egyedül tekert, amikor egy szembeől érkező autó elütötte.

Hiába jöttek hamar a mentők, nem tudták megmenteni. Az ütközés erejétől kettétört a kerékpárja. Sajtóértesülések szerint a 30 éves sofőrt alkoholtesztre vitték, amely negatív eredményt hozott.

@goodshopteam_ita

Nagyon szomorú nap ez számunkra, Francesco Mazzoleni túl korán távozik közülünk – írta a csapata az Instagramon.