Iráni elnök: szégyelljük magunkat a nép előtt

„Szégyelljük magunkat a nép előtt, és kötelességünk segíteni mindenkinek, akinek baja esett” – jelentette ki Maszúd Peszeskján az iszlám forradalom 47. évfordulója alkalmából Teheránban elmondott beszédében, amelyben egyúttal nemzeti egységre szólított föl.

Bár az államfő hangot adott ama véleményének is, miszerint a megmozdulásokat „a nyugati propaganda” szította, kifejezte „mély fájdalmát” a tüntetések és az azt követő megtorlások miatt, jóllehet a biztonsági erők szerepére nem tért ki.

Az országban december végén törtek ki tüntetések a rossz gazdasági helyzet miatt, és a megmozdulások hamarosan országos méretűvé duzzadtak, a hatóságok pedig válaszul erőszakkal léptek fel a tiltakozókkal szemben.

Teherán szerint a tüntetésekkel összefüggésben mintegy háromezren vesztették életüket, iráni emberi jogi szervezetek szerint viszont ez a szám megközelíti a hétezret, az áldozatok pedig zömmel tüntetők.

Az iráni állami televízió képsorai alapján szerdán több tízezren vonultak utcára a forradalom évfordulóját ünnepelve, helyi beszámolók szerint azonban még kedd éjjel is tiltakozások voltak, amelyeken mások között Ali Hamenei ajatollahot, az ország legfőbb vallási és politikai vezetőjét is szidalmazták.

Szerdai beszédében Peszeskján kitért az iráni atomprogramra is, és elismételte: hazája továbbra sem törekszik nukleáris fegyverek előállítására. Hozzátette, hogy bár Teherán kész alávetni magát az ügyben „bármilyen vizsgálatnak” atomprogramja békés voltára vonatkozóan, hangsúlyozta: "nem fog engedni a túlzó követeléseknek sem".

„Hazánk nem enged az agressziónak, de folytatjuk a párbeszédet minden szomszédunkkal a régiós biztonság és béke érdekében” – mondta. Az Egyesült Államok és Európa szemére vetette, hogy „szavaik és tetteik a felhúzták Iránnal szemben a bizalmatlanság falát”, amely gátolja a nukleáris tárgyalások sikerét.