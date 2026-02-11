Baltával és kalapáccsal ölt meg öt embert egy férfi Ukrajnában

A bűncselekmény pontos indítéka egyelőre ismeretlen, a rendőrség annyit közölt, hogy együttélési konfliktusról lehetett szó, amely tettlegességig fajult a szállás lakói között.

A véres tettet a kedd reggeli órákban követték el egy volt iskolában, amelyet a háború sújtotta ország keleti és középső térségeiből elmenekült emberek számára ideiglenes szálláshellyé alakítottak át.

A hatóságok szerint az öt áldozat – egy 60 és egy 68 éves férfi, valamint egy 78 és egy 81 éves nő a donyecki, egy 56 éves férfi pedig a kirovohradi régióból – a helyszínen belehalt sérüléseibe.

Az elkövetőt, egy donyecki férfit – ugyancsak belső menekültet – a rendőrség szándékos emberölés miatt őrizetbe vette.

