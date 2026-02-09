ARÉNA - PODCASTOK
Laura Rodi, Laura Bond és Kathy Feeney, a Loyola Marymount katolikus magánegyetem jogi karának hallgatói (b-j) táncolnak néhány perccel a szavazóhelyiségük zárása előtt az amerikai elnök-, valamint képviselőházi és részleges szenátusi választásokon Los Angelesben 2020. november 3-án. Kaliforniát, a legnépesebb amerikai államot és annak 55 elektorát Joe Biden demokrata párti elnökjelölt nyerte meg.
Nyitókép: Damian Dovarganes

Módosulhatnak a választási szabályok – Donald Trump szólt Amerikában

Infostart / MTI

Az állampolgárság ellenőrzésének szigorításáról szóló amerikai választási szabályok elfogadására szólította fel Donald Trump amerikai elnök a Kongresszus republikánus tagjait vasárnap.

Az elnök közösségi médiaoldalán megjelent bejegyzésében az Egyesült Államok számára létfontosságúnak nevezte, hogy a Kongresszus többsége elfogadja a választások integritásáról szóló törvényjavaslatot (SAVE Act). A törvényhozókat arra kérte, „harcoljanak” annak érdekében, hogy minden szavazó számára kötelezővé tegyék személyazonosságának igazolását, amikor leadja voksát.

„Minden választónak igazolnia kell állampolgárságát az Egyesült Államokban, amikor választóként regisztráltatja magát” – írta Donald Trump és kifejezte elvárását a levélszavazat intézményének megszüntetése mellett, ami alól csak kivételes esetekben lehetne felmentést kapni.

Az Egyesült Államokban novemberben tartják a következő országos választást, az úgynevezett félidős kongresszusi választást,

az erre való felkészülés részeként a Trump-adminisztráció prioritának tekinti a SAVE Act (Safeguarding American Voter Eligibility Act) elfogadását, és hatályba léptetését.

A törvényt a demokraták ellenzik, egyebek között azzal érvelve, hogy az állampolgárság nélkül a választásokon való részvételt a jelenlegi jogszabályok tiltják.

A republikánusok szerint a jelenlegi szabályok nem adnak elegendő védelmet a választás törvényességének betartása számára.

