2026. február 9. hétfő
Vannak olyan óvodások, akiknek már saját mobiltelefonjuk van – derült ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) médiahasználati szokásokat vizsgáló kutatásából.
Nyitókép: Getty Images/Publishing Group

„Mint a kemény drog” – Vége lehet a szabad regisztrációnak a közösségi platformokon Európában

Infostart

A világon először Ausztráliában lépték meg, hogy tavaly decemberben életbe lépett a közösségi média használatának tilalma a 16 év alattiak számára. Azóta a francia Nemzetgyűlés is első olvasatban hasonló döntést hozott, és a fiatalok védelmében több más ország, köztük Spanyolország és Nagy-Britannia is ilyen lépést fontolgat.

Ami az ausztrál tilalmat illet, a rendelkezés célja, hogy megvédje a 16 év alattiakat a függőséget okozó algoritmusoktól, az online ragadozóktól és a digitális zaklatóktól. A szabályozás által érintett korosztályba tartozók a jövőben nem rendelkezhetnek saját fiókkal a nagy közösségi platformokon. Ez egyebek között az Instagramot, a TikTokot, a Snapchatet, a Facebookot és a YouTube-ot érinti.

A legfrissebb értesülések szerint a német kormány, legalábbis annak vezető pártja,

a konzervatív CDU is hasonló tilalmat akar, és az ezzel kapcsolatos javaslatot a párt februári országos konferenciáján kívánják hivatalosan előterjeszteni.

A párt több politikusa azon a véleményen van, hogy a közösségi média számos helyen a gyűlölet és az álhírek melegágya. Az idézett Dennis Radtke szerint mindenképp fontolóra kell venni az ausztrál példa követésének, ezzel összefüggésben pedig a használati korhatár bevezetésének a megfontolását.

A kezdeményező egyébként a konzervatívok Schleswig-holsteini szervezete volt, a közösségi média használatának engedélyezéséhez a 16-ik életév betöltését szorgalmazva. Ezt ugyanakkor rendszeres ellenőrzéssel kell kísérni.

A t-online.de hírportál ezzel összefüggésben idézte Jens Spahnt, a CDU egyik vezető politikusát,

aki a közösségi média eszközeinek 16 év alatti használatát a „kemény drogokhoz” hasonlította.

Az ausztrál model napirenden van Ausztriában is. Noha a kormány a tilalmat legalábbis egyelőre nem tárgyalja, egy friss felmérés szerint annak támogatása több mint széles körű. Az ORF által ismertetett reprezentatív közvélemény-kutatás szerint a megkérdezettek 84 százaléka a tilalom elrendelését fontosnak tartja, és mindössze 11 százalék véli úgy, hogy annak elrendelése „túlzás” lenne.

A közvélemény-kutatás külön érdekessége, hogy noha a tilalmat a nyugdíjas korosztály támogatta leginkább, az a fiatalok körében is viszonylag nagyobb arányú elutasításra talált. Eszerint

a megkérdezett 30 év alattiak kétharmada a tilalom elrendelése mellett volt.

Osztrák szakértők ugyanakkor arra is figyelmeztettek, hogy a tilalom „nem csodaszer”. A tiltás nem oldja meg az összes problémát. Utaltak arra, hogy az oktatás rendkívüli fontosságára, továbbá nem utolsósorban a közösségi platformok felelősségére.

