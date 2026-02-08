ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 8. vasárnap Aranka
Emberek virágokat és mécseseket helyeznek a szilveszteri tûzeset áldozatainak rögtönzött emlékhelyén a Valais kantonbeli Crans-Montanában 2026. január 2-án. Szilveszter éjjelén tûz ütött ki az alpesi síüdülõ Le Constellation nevû bárjában, a tûzben mintegy negyvenen életüket vesztették és legkevesebb 115-en megsebesültek. A fõügyészség szerint feltehetõleg pezsgõsüvegekre helyezett pirotechnikai eszközök boríthatták lángba a szórakozóhely mennyezetét.
Nyitókép: Jean-Christophe Bott, MTI/MTVA

Tűz volt a svájci tragédia helyszínén

Infostart / MTI

Tűz ütött ki vasárnap reggel Svájcban, a crans-montanai tűzvész áldozatainak emelt emlékhelyen - közölte a svájci rendőrség az X-en.

A tájékoztatás szerint a tűzoltóság a lángokat hamar el tudta oltani, a hatóságok vizsgálatot indítottak, hogy kiderítsék, miként csaphattak fel a lángok.

A Le Constellation bárban történt, 41 emberéletet követelő tragédia áldozatainak emlékére létrehozott rögtönzött emlékhelyen, egy fehér sátorban az odalátogatók gyertyák százait, virágokat, leveleket, illetve plüssállatokat helyeztek el.

A 41 halálos áldozat mellett mintegy 80 - részben súlyos égési sebeket kapott, zömében fiatal - sérültje is van. Utóbbiak közül több mint öt héttel a tragédia után még mindig a kórházak intenzívosztályain szorulnak ápolásra.

tűz

svájc

crans montana

