TURIN, ITALY - 2026/01/31: Police charge at demonstrators during the national demonstration against the eviction of the Askatasuna social center. The Askatasuna social center had been seized and evacuated in December 2025 as part of investigations into the attacks during pro-Palestinian protests.
Nyitókép: Nicolò Campo/Getty Images

Rosonczy-Kovács Mihály: hiába a zavargások, régen volt Olaszországban ilyen erős kormánykoalíció

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

Nyugat-európai mintává kezd válni, hogy a zavargásokat a baloldal támogatásával anarchisták szervezik, gyakran migrációs hátterű tömegek bevonásával. A Nézőpont Intézet külügyi igazgatója az InfoRádióban arról beszélt, hogy az elmúlt időszak zavargásai, köztük a múlt hétvégi, erőszakba torkollt torinói demonstrációk sem veszélyeztetik az olasz kormány stabilitását.

„Giorgia Meloni vezetésével a második világháború, vagy talán Silvio Berlusconi ideje óta nem látott stabilitású koalíció vezeti Olaszországot, aminek most sikerült úgy fellépnie, hogy inkább a baloldali ellenzéki pártok számára lett terhes ez a téma, ők próbálják sokkal inkább a déli országrészt érő természeti kihívások felé vinni a napirendet” – mondta az olaszországi helyzetről az InfoRádióban Rosonczy-Kovács Mihály, a Nézőpont Intézet külügyi igazgatója.

A szakértő szerint a zavargássorozat globálisan beilleszthető abba a mintába, amiben jellemzően a baloldalhoz köthető, az oda tartozó pártok kimondott vagy hallgatólagos támogatását élvező anarchista szervezetek idéznek elő a kormányt támadó megmozdulásokat. Hozzátette:

„ezek a csoportok Nyugat-Európában az elégedetlenség szítására jellemzően migrációs hátterű tömegeket is felhasználnak.”

A Nézőpont Intézet külügyi igazgatója szerint ez utóbbi is gyakran előfordul Olaszországban, például a szakszervezeti sztrájkokba, elégedetlenségi hullámokba bevonták a politikai támogatásukat szintén a politikai baloldalon látó, bevándorló hátterű embertömegeket is. Ha pedig elszabadul az erőszak – ahogy ez most Torinóban is történt –, akkor ezek a szervezetek, pártok eltolják magukról a felelősséget – jelentette ki.

Rosonczi-Kovács Mihály az aktuális olasz belpolitikai erőviszonyokról is beszélt. Mint mondta, a Meloni-kormány stabilitását segíti a parlamenti aritmetika is, azaz, hogy

a koalíciós párok között nincs konkurens Giorgia Meloni szerepére

Ezzel szemben viszont az ellenzéki oldalon elhelyezkedő Partio Democratico, azaz a Demokrata Párt és az 5 Csillag Mozgalom stratégiai szinten nehezen tud együttműködni, különösen a mostani geopolitikai helyzetben, lévén az utóbbi határozottan békepárti, a demokraták viszont megosztottak – fejtette ki a Nézőpont Intézet munkatársa.

Szombat délután Milánóban is tömegtüntetést tartottak a hamarosan kezdődő téli olimpiára érkező amerikai idegenrendészet, az ICE ügynökeinek jelenléte ellen.

