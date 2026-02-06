Rosonczy-Kovács Mihály: hiába a zavargások, régen volt Olaszországban ilyen erős kormánykoalíció

„Giorgia Meloni vezetésével a második világháború, vagy talán Silvio Berlusconi ideje óta nem látott stabilitású koalíció vezeti Olaszországot, aminek most sikerült úgy fellépnie, hogy inkább a baloldali ellenzéki pártok számára lett terhes ez a téma, ők próbálják sokkal inkább a déli országrészt érő természeti kihívások felé vinni a napirendet” – mondta az olaszországi helyzetről az InfoRádióban Rosonczy-Kovács Mihály, a Nézőpont Intézet külügyi igazgatója.

A szakértő szerint a zavargássorozat globálisan beilleszthető abba a mintába, amiben jellemzően a baloldalhoz köthető, az oda tartozó pártok kimondott vagy hallgatólagos támogatását élvező anarchista szervezetek idéznek elő a kormányt támadó megmozdulásokat. Hozzátette:

„ezek a csoportok Nyugat-Európában az elégedetlenség szítására jellemzően migrációs hátterű tömegeket is felhasználnak.”

A Nézőpont Intézet külügyi igazgatója szerint ez utóbbi is gyakran előfordul Olaszországban, például a szakszervezeti sztrájkokba, elégedetlenségi hullámokba bevonták a politikai támogatásukat szintén a politikai baloldalon látó, bevándorló hátterű embertömegeket is. Ha pedig elszabadul az erőszak – ahogy ez most Torinóban is történt –, akkor ezek a szervezetek, pártok eltolják magukról a felelősséget – jelentette ki.

Rosonczi-Kovács Mihály az aktuális olasz belpolitikai erőviszonyokról is beszélt. Mint mondta, a Meloni-kormány stabilitását segíti a parlamenti aritmetika is, azaz, hogy

a koalíciós párok között nincs konkurens Giorgia Meloni szerepére

Ezzel szemben viszont az ellenzéki oldalon elhelyezkedő Partio Democratico, azaz a Demokrata Párt és az 5 Csillag Mozgalom stratégiai szinten nehezen tud együttműködni, különösen a mostani geopolitikai helyzetben, lévén az utóbbi határozottan békepárti, a demokraták viszont megosztottak – fejtette ki a Nézőpont Intézet munkatársa.

Szombat délután Milánóban is tömegtüntetést tartottak a hamarosan kezdődő téli olimpiára érkező amerikai idegenrendészet, az ICE ügynökeinek jelenléte ellen.