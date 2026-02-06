ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.92
usd:
322.12
bux:
0
2026. február 6. péntek Dóra, Dorottya
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Utasszállító repülőgép a havas reptéren.
Nyitókép: Getty Images/maxoidos

Lezárták a nagy európai repteret

Infostart / MTI

Ideiglenesen zárva marad a Berlin-Brandenburg Repülőtér (BER) a kifutóit borító „fekete jég” miatt – közölte pénteken a repülőtér szóvivője.

A légijáratok fogadását és indítását már csütörtökön fel kellett függeszteni, miután a hó és a fekete jég (a kifutóra fagyott vékony jégréteg) veszélyessé tette a közlekedést.

„Az időjárási körülmények miatt a fel- és leszállás egyelőre nem lehetséges” – írta a repülőtér a honlapján.

A BER szóvivője elmondta, hogy a repülőtér földi személyzete egész éjjel jégmentesítő szerekkel kezelte a kifutópályákat és a repülőtéri üzemeltetés más területeit, de az utak és a kifutók továbbra is rendkívül csúszósak.

Kezdőlap    Külföld    Lezárták a nagy európai repteret

repülőtér

berlin

berlin-brandenburg repülőtér

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor péntek reggel: átállítjuk a gazdaságot családalapú működésre

Orbán Viktor péntek reggel: átállítjuk a gazdaságot családalapú működésre
A miniszterelnök szerint Brüsszelben „epét hánynak a 14. havi nyugdíjtól”, a magyar kormány viszont akkor sem adja ezt a pénzt sem a multicégeknek, sem Brüsszelnek, sem Kijevnek. Nyilatkozott Donald Trump lehetséges budapesti útjáról és a befektetők véleményéről is az 5 százalékos GDP-arányos hiánnyal kapcsolatban. Szerinte aki azt mondja, orosz gáz vagy olaj nélkül fenntartható a rezsicsökkentés, az hazudik.
 

„Igazi barát és győztes” – Orbán Viktort méltatta Donald Trump

Orbán Balázs: aki a magyar utat választja, jobban jár

Kijev polgármestere: ezen a télen már nem lesz fűtés 1100 tömbházban

Kijev polgármestere: ezen a télen már nem lesz fűtés 1100 tömbházban

A tél hátralevő részében fűtés nélkül marad Kijevben több mint 1100 lakótömb – közölte Vitalij Klicsko, az ukrán főváros polgármestere Telegram-oldalán. A folyamatos orosz bombázások tönkretették az infrastruktúrát, és nem tudják kellő tempóban újra és újra megjavítani.
VIDEÓ
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.06. péntek, 18:00
Zsigmond Gábor
a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Befellegzett az Egyesült Államok és Európa szövetségének? – A fejekben már megért a szakítás gondolata

Befellegzett az Egyesült Államok és Európa szövetségének? – A fejekben már megért a szakítás gondolata

Egy friss felmérés szerint a nyugat-európaiak számára fontosabb Európa önállósága és értékrendje, mint a transzatlanti kapcsolatok ápolása, és ezt nem hajlandók feláldozni Donald Trump kedvéért. Közben az Egyesült Államokról alkotott vélemény azóta nem volt ilyen kedvezőtlen, hogy a YouGov tíz éve elkezdte mérni ezt a mutatót – írta meg a The Guardian.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fűtés nélkül marad több mint 1100 lakótömb Kijevben: óriási a baj

Fűtés nélkül marad több mint 1100 lakótömb Kijevben: óriási a baj

A tél hátralevő részében fűtés nélkül marad Kijevben több mint 1100 lakótömb

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US and Iran talks to begin as fears of direct conflict continue

US and Iran talks to begin as fears of direct conflict continue

The US has built up its military presence in the Middle East in response to Iran's violent crackdown on protests.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 6. 08:20
Történelmi jelentőségű amnesztiatörvényt készülnek elfogadni Venezuelában
2026. február 6. 07:50
Olcsóbb a gyógyszer Donald Trump új honlapján keresztül
×
×
×
×