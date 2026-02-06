Lezárták a nagy európai repteret

A légijáratok fogadását és indítását már csütörtökön fel kellett függeszteni, miután a hó és a fekete jég (a kifutóra fagyott vékony jégréteg) veszélyessé tette a közlekedést.

„Az időjárási körülmények miatt a fel- és leszállás egyelőre nem lehetséges” – írta a repülőtér a honlapján.

A BER szóvivője elmondta, hogy a repülőtér földi személyzete egész éjjel jégmentesítő szerekkel kezelte a kifutópályákat és a repülőtéri üzemeltetés más területeit, de az utak és a kifutók továbbra is rendkívül csúszósak.