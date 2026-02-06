Beragadt a síparadicsom síliftje, órákig lógtak az emberek a magasban – videó

Egy meghibásodott sífelvonó okozott komoly riadalmat egy népszerű amerikai síközpontban, ahol közel hetven ember kényszerült a levegőben várakozni. A többórás mentés során speciálisan kiképzett csapatok segítették le a bajba jutott vendégeket – írja a New York Post híradása nyomán az Origo.

Az incidens során elmozdult a helyéről a torony kerekeit tartó szerkezet a Gore Mountain síközpont kabinos sífelvonóján. A biztonsági rendszer azonnal működésbe lépett, ám ez azt jelentette, hogy a síelők a kabinokban rekedtek, több méterrel a föld felett lebegve.

A helyszínre siető alkalmazottak és parkőrök a tartóoszlopokra másztak fel, a kábeleken haladtak végig, majd kötelek és hevederek segítségével egyesével eresztették le az utasokat a havas talajra.

A mentési munka 5 órát vett igénybe, de végül mindenki megúszta sértetlenül. Bár a hőmérséklet fagypont alatt volt, a napsütésnek köszönhetően a zárt kabinok viszonylag melegek maradtak. Egy tapasztalt síelő úgy fogalmazott: az eset után kétszer is meggondolja majd, mikor száll fel egy sífelvonóra.

Az üzemeltető hatóság hangsúlyozta, hogy a biztonság az első, és a személyzet megfelelően felkészült az ilyen helyzetek kezelésére. A sífelvonót másnap újra megnyitották.

A mentési folyamatról videó is készült: