2026. február 4. szerda Csenge, Ráhel
Nyitókép: Pexels.com

Jegyellenőrzésből tragédia: belehalt sérüléseibe a kaluz a kórházban

Infostart / MTI

Meghalt az a 36 éves kalauz, akit életveszélyesen megsebesített egy jegy nélküli utas egy nyugat-németországi regionális vonaton – közölte szerdán a német rendőrség. A gyanúsított a leszállásra való felszólítás után támadt rá a jegyellenőrre, súlyos fejsérüléseket okozva.

A 26 éves elkövető hétfőn este támadta meg a német állami vasúttársaság (Deutsche Bahn) munkatársát, amikor a szerelvény éppen elhagyta a Rajna-vidék-Pfalz tartományban található Landstuhl város vasútállomását. A támadás helyszínén az utasok elsősegélyt nyújtottak a sérültnek, majd értesítették a rendőrséget. A kalauzt újraélesztették, és kórházba szállították, ahol azonban szerdán reggel belehalt sérüléseibe.

A Németországban élő, görög állampolgárságú elkövetőt a tartományi és szövetségi rendőrség egységei a helyszínen elfogták és őrizetbe vették. A férfi a kalauz fejére mért ökölcsapásokkal okozta a végzetes sérüléseket.

Evelyn Palla, a Deutsche Bahn vezérigazgatója a LinkedIn közösségi platformon döbbenetét és részvétét fejezte ki a történtek miatt. „Minden kollégánk nevében elítéljük ezt a szörnyű erőszakcselekményt és munkatársunk teljességgel értelmetlen halálát” – írta, és hozzátette, hogy munkatársaik ellen gyakran követnek el erőszakos cselekményeket.

A vasúti dolgozók szakszervezete (EVG) délután 3 órára egyperces néma gyászt hirdetett. „Megdöbbentünk és gyászoljuk kollégánk elvesztését” – mondta az EVG elnöke, aki felszólította a politikusokat, hogy tegyenek intézkedéseket a dolgozók biztonsága érdekében.

németország

vasút

halálhír

bántalmazás

kalauz

jegyellenőr

