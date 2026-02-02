Megnyílt a Rafah-határ: napi 150 palesztin hagyhatja el Gázát

Az amerikai közvetítéssel Izrael és Hamász között megkötött tűzszünet második szakaszának részeként megindulhatott a személyforgalom az egynapos próbaüzem után. A rafahi átkelőn már visszatért a Gázai övezetbe az első csoport Egyiptomból. A palesztin egészségügyi minisztérium közlése szerint a betegek egyelőre nem Rafahban, hanem a Kerem Salom-i átkelőhelyen keresztül utazhatnak Egyiptomba.

Rafahban naponta mintegy százötven ember hagyhatja el Gázát Egyiptom felé, és ötvenen léphetnek be Egyiptom felől az övezetbe. A palesztinok benyújtották több száz, sürgős orvosi ellátásra szoruló beteg nevét az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO), amely az arab és nemzetközi egészségügyi hatóságokkal az Egyiptomba utazásukat egyezteti.

A katari Al-Arabi csatorna arról számolt be, hogy mintegy százötven palesztin sebesültet kiszállítottak a vörösfélhold gázai kórházából a Kerem Salomnál fekvő átkelőn, ahonnan Izrael és Egyiptom felé is ki lehet lépni az övezetből.

Az egyiptomi vörösfélhold bejelentette, hogy segítséget nyújt az átkelő érkezési és indulási csarnokaiban működő két humanitárius szolgáltató központban. Biztonságos tereket alakítanak ki gyermekek pszichológiai támogatására, kerekesszékeket biztosítanak, segítik a betegeket, a sebesülteket és az időseket és kísérőiket, valamint humanitárius konyhát működtetnek.

Az övezetből ki vagy oda belépni szándékozó gázai palesztinoknak engedélyt kell kapniuk Egyiptomtól, s Egyiptom biztonsági ellenőrzés céljából megküldi az engedélyezett személyek névsorát Izrael belbiztonsági szolgálatának, a Sin Bétnek.

Izrael távolról felügyeli a gázaiak kilépését. Egy irányítóközpontból arcfelismerő szoftver segítségével ellenőrzik, hogy szerepelnek-e az engedélyezettek listáján, és ennek megfelelően nyitják meg az átkelő kapuját.

Az Egyiptomból Gázába érkező palesztinok a rafahi átkelőn való áthaladás után az izraeli hadsereg ellenőrzőpontjához érkeznek, és csak ezt követően folytathatják útjukat a Hamász felügyelete alatti gázai területek felé. Izrael továbbra sem engedélyezi külföldi újságírók felügyelet nélküli belépését a Gázai övezetbe.