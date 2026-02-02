ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.04
usd:
321.21
bux:
127743.46
2026. február 2. hétfő Aida, Karolina
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Ételadományra várnak palesztin gyerekek a Gázai övezet déli részén fekvõ Hán-Júniszban 2026. január 23-án, a gázai konfliktus lezárását célzó amerikai terv második fázisba lépése után négy nappal. Ali Saath, a Gázai övezet irányítására létrehozott 14 tagú átmeneti szakértõi kormány, a Palesztin Nemzeti Bizottság vezetõje bejelentette, hogy a napokban mindkét irányba megnyitják az övezetet Egyiptommal összekötõ rafahi átkelõt, amelyet a Hamász palesztin iszlamista szervezet és Izrael között 2023. októberben kirobban háború elején zártak le.
Nyitókép: MTI/AP/Abdel Karim Hana

Megnyílt a Rafah-határ: napi 150 palesztin hagyhatja el Gázát

Infostart / MTI

Hétfőn megindult a korlátozott személyforgalom a Gázai övezet és Egyiptom között vasárnap még csak próba-üzemmódban megnyitott határátkelőnél, Rafahnál.

Az amerikai közvetítéssel Izrael és Hamász között megkötött tűzszünet második szakaszának részeként megindulhatott a személyforgalom az egynapos próbaüzem után. A rafahi átkelőn már visszatért a Gázai övezetbe az első csoport Egyiptomból. A palesztin egészségügyi minisztérium közlése szerint a betegek egyelőre nem Rafahban, hanem a Kerem Salom-i átkelőhelyen keresztül utazhatnak Egyiptomba.

Rafahban naponta mintegy százötven ember hagyhatja el Gázát Egyiptom felé, és ötvenen léphetnek be Egyiptom felől az övezetbe. A palesztinok benyújtották több száz, sürgős orvosi ellátásra szoruló beteg nevét az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO), amely az arab és nemzetközi egészségügyi hatóságokkal az Egyiptomba utazásukat egyezteti.

A katari Al-Arabi csatorna arról számolt be, hogy mintegy százötven palesztin sebesültet kiszállítottak a vörösfélhold gázai kórházából a Kerem Salomnál fekvő átkelőn, ahonnan Izrael és Egyiptom felé is ki lehet lépni az övezetből.

Az egyiptomi vörösfélhold bejelentette, hogy segítséget nyújt az átkelő érkezési és indulási csarnokaiban működő két humanitárius szolgáltató központban. Biztonságos tereket alakítanak ki gyermekek pszichológiai támogatására, kerekesszékeket biztosítanak, segítik a betegeket, a sebesülteket és az időseket és kísérőiket, valamint humanitárius konyhát működtetnek.

Az övezetből ki vagy oda belépni szándékozó gázai palesztinoknak engedélyt kell kapniuk Egyiptomtól, s Egyiptom biztonsági ellenőrzés céljából megküldi az engedélyezett személyek névsorát Izrael belbiztonsági szolgálatának, a Sin Bétnek.

Izrael távolról felügyeli a gázaiak kilépését. Egy irányítóközpontból arcfelismerő szoftver segítségével ellenőrzik, hogy szerepelnek-e az engedélyezettek listáján, és ennek megfelelően nyitják meg az átkelő kapuját.

Az Egyiptomból Gázába érkező palesztinok a rafahi átkelőn való áthaladás után az izraeli hadsereg ellenőrzőpontjához érkeznek, és csak ezt követően folytathatják útjukat a Hamász felügyelete alatti gázai területek felé. Izrael továbbra sem engedélyezi külföldi újságírók felügyelet nélküli belépését a Gázai övezetbe.

Kezdőlap    Külföld    Megnyílt a Rafah-határ: napi 150 palesztin hagyhatja el Gázát

egyiptom

izrael

palesztin

gázai övezet

határátkelő

hamász

rafah

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: jogszerűtlen a Mercosur-egyezmény, Németország mégis valamiért nagyon akarja

Szakértő: jogszerűtlen a Mercosur-egyezmény, Németország mégis valamiért nagyon akarja

Az Európai Bizottság az Európai Parlament jóváhagyása nélkül is alkalmazni akarja a Mercosur szabadkereskedelmi megállapodást. Ehhez már az is elegendő lenne, ha egy Mercosur-ország ratifikálná a szerződést –- nyilatkozta az InfoRádióban Máthé Réka Zsuzsánna, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézet tudományos munkatársa.
VIDEÓ
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szárnyra kapott a forint

Szárnyra kapott a forint

Valóságos devizapiaci hullámvasútnak lehettünk szemtanúi az elmúlt két hétben. A legfontosabb mozgások a dollárban történtek, az amerikai deviza körüli bizalom megingása és az erősödő „Hedge America” narratíva miatt. A dollár többéves mélypontok közelébe gyengült az euróval és a forinttal szemben is, bár azóta némi korrekció látható az árfolyamokban.  A hét második felében a fókusz részben átfordult a Fed jövőbeli elnökének személye körüli bizonytalanságra: Kevin Warsh Trump általi jelölése és a jegybankár a korábban várt laza monetáris politikai rezsim kockázatának enyhülése erősödő pályára állította a dollárt. A forint piacát az elmúlt napokban szintén nagy kilengések jellemezték, ez alól pedig a mai nap sem jelent kivételt. A magyar deviza erősen kezdte a napot az euróval és a dollárral szemben is, az árfolyam mindkét piacon 1 egységnél többet csökkent ma már.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szívükhöz kaptak a szurkolók: megsérült az egyik legnagyobb sztár, lemaradhat a világbajnokságról?

Szívükhöz kaptak a szurkolók: megsérült az egyik legnagyobb sztár, lemaradhat a világbajnokságról?

Jude Bellingham sérülés miatt egy hónapra kidőlt, ami komoly aggodalmat kelt Angliában a vébéfelkészülés előtti pillanatokban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Lord Mandelson resigns from Labour to save party 'further embarrassment' over Epstein links

Lord Mandelson resigns from Labour to save party 'further embarrassment' over Epstein links

New documents released in the US on Friday suggest Epstein made $75,000 in payments to Lord Mandelson in three separate $25,000 transactions in 2003 and 2004.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 2. 11:40
Szörnyű tragédiába torkollott a gyakorlórepülés
2026. február 2. 11:17
Civil buszt ért orosz dróntalálat, legalább tizenketten meghaltak
×
×
×
×