ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.42
usd:
321.78
bux:
128831.58
2026. február 1. vasárnap Ignác
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
India and Pakistan on the map of South Asia in soft grunge and vintage style, like old paper with watercolor painting.
Nyitókép: Getty Images / Artindo

Száznegyvenöt halott: szabályos háború dúl Pakisztán iráni határánál, India is érintett

Infostart / MTI

A pakisztáni biztonsági erők 145 fegyveres lázadót öltek meg 40 óra leforgása alatt a szélsőséges szeparatisták összehangolt támadásai után a délnyugat-pakisztáni Beludzsisztán tartományban.

A biztonsági erők a pénteki és szombati rajtaütések, illetve még folyamatban levő műveletek során végeztek a fegyveresekkel – mondta el Szarfaraz Bugti, a beludzsisztáni kormányzat vezetője újságírók előtt Kvettában. Hozzátette: az összetűzésekben a biztonsági erők 17 tagja és 31 civil is életét vesztette.

A pakisztáni hadsereg szombaton arról adott hírt, hogy legkevesebb 92 szélsőséges vesztette életét Beludzsisztánban a biztonsági erők és beludzs szakadár fegyveresek között kitört összecsapásokban azt követően, hogy a szeparatisták szerte a tartományban 12 helyszínen indítottak összehangolt támadást a biztonsági erők ellen. A lázadók a többi között egy magas biztonsági fokozatú börtönt, rendőrőrsöket, valamint félkatonai szervezetek létesítményeit rohamozták meg. Támadás érte a tartomány székhelyét, Kvettát is, ahol több rendőrt megöltek, és biztonsági források szerint öngyilkos merényletek is történtek.

A pakisztáni hadsereg szombaton azt állította: a támadásokat „India által pénzelt fegyveresek” hajtották végre.

Az indiai külügyminisztérium vasárnapi közleményében „határozottan visszautasította Pakisztán alaptalan vádjait”, és arra intette Iszlámábádot, hogy ehelyett inkább foglalkozzon „a térségben élők régóta fennálló követeléseivel”.

Az Iránnal és Afganisztánnal határos Beludzsisztán tartomány természeti erőforrásokban gazdag terület, egyben Pakisztán legnagyobb és legszegényebb tartománya. Beludzs szeparatisták évtizedek óta harcolnak a nagyobb önrendelkezésért,

illetve azért, hogy több részesedést kapjanak a régió erőforrásaiból származó jövedelmekből.

A legutóbbi összehangolt támadás elkövetőjeként a Beludzsisztáni Felszabadítási Hadsereg jelentkezett.

Kezdőlap    Külföld    Száznegyvenöt halott: szabályos háború dúl Pakisztán iráni határánál, India is érintett

india

pakisztán

beludzsisztán

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump „venezuelai helytartója”: Marco Rubio bizarr pénzügyi megoldásról beszélt

Donald Trump „venezuelai helytartója”: Marco Rubio bizarr pénzügyi megoldásról beszélt

Donald Trump külügyminisztere lett a venezuelai beavatkozás kulcsfigurája: Marco Rubio a Nicolás Maduro-rendszer bukásának fő stratégája volt, és most ő felügyeli, pontosan végrehajtják-e Washington utasításait, az olajhoz való hozzáféréstől a biztonsági és politikai átmenetig. A héten egy tett egy ellentmondásos kijelentést arról, hová kerül az eladott venezuelai olajból származó pénz.
 

Irán súlyos fenyegetést tett közzé

VIDEÓ
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nincs megállás, a hétvégén is folytatódik az esés a kriptopiacokon

Nincs megállás, a hétvégén is folytatódik az esés a kriptopiacokon

A kriptopiacot az elmúlt napokban hirtelen és látványos eladási hullám rázta meg, amely nemcsak a bitcoint és az ethereumot, hanem szinte a teljes piacot magával húzta. A háttérben egyszerre van jelen a szigorodó monetáris politikával kapcsolatos várakozások hatása, a kockázatkerülő befektetői hangulat és a likviditás elapadása, ami különösen érzékenyen érintette a spekulatív eszközök piacát. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Meglepte a piacot a magyar tőzsde: erre kevesen számítottak

Meglepte a piacot a magyar tőzsde: erre kevesen számítottak

A BUX hétfőn, kedden és szerdán is csúcsot döntött, a Mol és az OTP is elérte az eddigi legmagasabb záró értékét a hét első felében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Epstein sent $75,000 to accounts linked to Mandelson, files suggest

Epstein sent $75,000 to accounts linked to Mandelson, files suggest

Lord Mandelson says he has no record or recollection of receiving the sums and does not know if the documents are authentic.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 1. 20:45
Donald Tump a venezuelai olajról: megosztozik az eladás bevételén a két ország
2026. február 1. 19:45
Ettől a kínai dróntól még a NATO-tábornokok szája is tátva marad
×
×
×
×