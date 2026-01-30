ARÉNA - PODCASTOK
Winter landscape at Balaton sea, Hungary
Nyitókép: gehringj/Getty Images

Meghalt egy fiatal vadász, miközben megpróbálta kimenteni kutyáját a jeges tóból

Infostart

Az illinois-i férfi vadlúdvadászaton vett részt, amikor egy sikeres lövést követően a madárra lecsapó kutya a tó jegére futott, és beszakadt alatta a jég. A férfi azonnal kutyája segítségére sietett, de tragédia lett a mentési kísérlet vége.

Meghalt egy fiatal illinois-i vadász, amikor megpróbálta kimenteni a jeges vízbe beeső kutyáját Clinton megyében. A tragédia még hétfőn történt, és bár a mentőcsapatok azonnal a helyszínre siettek, a 23 éves férfi holttestét hosszú és rendkívül veszélyes keresés után csak másnap találták meg – írja a liner.hu a People beszámolója alapján.

Luke Kitterman barátaival egy vadlúdvadászaton vett részt, amikor egy sikeres lövést követően a madárra lecsapó kutya a tó jegére futott, és beszakadt alatta a jég. A férfi azonnal a kutyája után indult, hason csúszva próbálta meg elérni és visszahúzni az állatot. Sikerült is kihúznia a vízből, a kutya azonban ismét visszacsúszott a jeges vízbe.

A férfi a mentési kísérlet közben elmerült a vízben, a kutya pedig utánaugrott, és elkezdte őt keresni.

A barátok megpróbáltak segíteni a bajbajutott társuknak. Végül sikerült kihúzniuk a vízből a kutyát, aki így megmenekült és egy kenuba került, a 23 éves férfit azonban szem elől tévesztették.

Nem sokkal később kiérkeztek a helyszínre a tűzoltók és a mentőcsapatok. A rendkívüli hideg miatt a mentés hamar életveszélyessé vált: a búvárok által vágott lék folyamatosan visszafagyott, így a műveletet több alkalommal meg kellett szakítani. A hatóságok közölték: több órányi keresés után a rendkívüli hideg miatt a műveletet mentésből felkutatásra kellett átminősíteni.

Az első nap nem hozott eredményt a keresés, másnap 30 fős csapat folytatta a kutatást szonáros felszereléssel, miközben Luke Kitterman barátai végig a parton maradtak. A hosszú és megterhelő keresés végül eredményt hozott: a férfi holttestét megtalálták, így a család és a barátok méltó módon vehetnek majd végső búcsút tőle.

(Nyitóképünk illusztráció.)

