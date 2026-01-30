ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 30. péntek
Célra tart egy légfegyvert egy nő a lőtéren.
Nyitókép: Getty Images/robertprzybysz

Még az országól is kitoloncolhatják a Jézus-képre lövöldöző svájci politikust

Infostart / MTI

Egy svájci bíróság megbírságolt a vallásszabadság korlátainak megsértése miatt egy helyi politikust, aki céltáblaként használt egy Jézust és Szűz Máriát ábrázoló képet.

A 33 éves, bosnyák származású Sanija Ameti a képre egy légfegyverrel lőtt rá egy magán lövészgyakorlaton, amelyről a felvételeket aztán később az Instagram-oldalán tette közzé.

A zürichi kerületi bíróság azt a jogszabályi rendelkezést alkalmazta, amelynek értelmében bárki, aki „rosszindulatúan sértegeti vagy gúnyolja mások hitét, különösen az Istenbe vetett hitet”, büntetendő.

Ametinek 500 svájci frank (206 ezer forint) pénzbüntetést kell megfizetnie, további 3000 svájci frankot (1,2 millió forint) viszont próbaidőre felfüggesztettek. A Zöld Liberális Párt (GLP) korábbi politikusa még fellebbezhet az ítélet ellen.

Az incidens nagy közfelháborodást keltett az alpesi országban 2024 szeptemberében. Egy reprezentatív mintán elvégzett közvélemény-kutatásban

a megkérdezettek 60 százaléka hitetlenkedését fejezte ki a történtek miatt, 51 százalék pedig felháborodással reagált.

Ameti a bejegyzését követően néhány órával törölte Instagram-oldalát, és bocsánatot kért az egyház képviselőitől. Elveszítette állását, és kizárását megelőzve kilépett a GLP-ből is.

Védője a felmentését kérte az ügyben, mondván, hogy a politikus egy olyan traumától szenved, amit nem sikerült az utóbbi 30 évben feldolgoznia. Ameti az egykori Jugoszláviából menekült el családjával kisgyermekként, miután testvérei egyikét lelőtték. Bár nem szólalt fel a tárgyaláson, előzőleg azt állította, hogy nemtörődöm módon kitépett egy lapot egy katalógusból, hogy azt használhassa céltáblaként.

Az eljárás során jobboldali pártok képviselői is felléptek a vád oldalán, köztük Nicolas Rimoldi, a Mass-Voll! elnöke, aki az X-en Ameti kitoloncolására szólított fel.

