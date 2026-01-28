ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Lángokban áll a luxus-síparadicsom, százakat kellett kimenekíteni

Infostart

Kedd este csaptak fel a lángok a francia Alpokban található Crouchevel egyik luxusszállodájában, mintegy 270 embert kellett biztonsági okokból evakuálni.

Tűz ütött ki kedd este egy luxusszállodában a franciaországi Courchevel 1850 síközpontban, Savoie megyében. Szerda reggel a tűzoltók még mindig a lángokkal küzdöttek – írja az Index.

A lángok kedd este, nem sokkal 7 óra előtt csaptak fel a Les Grandes Alpes ötcsillagos szálloda tetőszerkezetében. Körülbelül 150 tűzoltót és 44 járművet vezényeltek a helyszínre. A tűz keletkezésének oka egyelőre ismeretlen.

A Les Grandes Alpes Hotel vezetése közölte a tűzoltókkal, hogy az evakuálással mindenkit kimenekítettek, így valószínűleg nincsenek halálos áldozatok. Négy tűzoltó viszont könnyebben megsérült a műveletben.

Összesen 270 embert kellett kimenekíteni: először 83 lakót a Grandes Alpes-ból, majd körülbelül 190-et a szomszédos Lana szállodából.

A hotel közlése szerint a tűz sokat terjedt az éjszaka alatt a tűzoltók erőfeszítései ellenére. A beavatkozást a tető szerkezete nehezíti: „Nagyon nehéz elérni a lángokat, amelyek a kőlapokból és fémlemezekből álló tető alatt futnak. A köveket le kell bontani, a lemezeket pedig át kell vágni, mielőtt hozzá lehetne férni a tűzhöz” – magyarázta Bruno Charlot, Albertville járás alprefektusa.

A vastag hóréteg sem segíti az oltást, az alprefektus szerint órákba telik, mire a tüzet eloltják. Ezt követően nagy munka lesz a helyszín biztosítása, minden olyan anyag eltávolításával, amely lezuhanhat.

A tűz végül a szomszédos Lana szállodára is átterjedt, és a környékbeli faházakat is fenyegeti. Courchevel polgármestere, Jean-Yves Pachod szerint nehéz a helyzet, mert a tűzeset az üdülőhely központjában van, az épületek közel állnak egymáshoz.

A Mol-NIS egyesülés nem lényegtelen hozadéka lehetne a Mol-JANAF együttműködés rendezése, a vitás kérdések kielégítő megoldása is – írja Dr. Toldi Ottó, az MCC Klímapolitikai Intézet vezető kutatójának elemzése.
