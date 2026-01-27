ARÉNA - PODCASTOK
Hajléktalan egy aluljáróban.
Nyitókép: Pixabay

Hajléktalantérképet készít Olaszország

Infostart / MTI

Tizennégy olasz nagyvárosban végeznek felmérést az utcákon és menhelyeken élő hajléktalanokról hétfőtől az Istat statisztikai hivatal irányításával. Az utolsó, 2021-es adat szerint több mint 96 ezer személyről van szó.

A Mindenki számít elnevezésű felmérés január 26-tól január 28-ig tart. Az Istat kutatómunkáját a helyi egyházmegyék, a Caritas, a Szent Egyed Közösség, az olasz Vöröskereszt, az Orvosok határok nélkül is támogatja, valamint a hajléktalanok különböző szervezetei.

A Róma, Milánó, Nápoly és további tizenegy nagyváros utcáin végzett kutatómunkával a „szélsőséges szegénységben élők sorsát, a hajléktalansághoz vezető személyes életútjukat és profiljukat” kívánják megismerni – olvasható az olasz statisztikai hivatal közleményében.

Az Istat szakértői éjszaka végzik munkájukat, amelyben interneten toborzott önkéntesek is segítséget nyújtanak. Minden tizennyolc év feletti olasz állampolgár jelentkezhetett, előnyben azok voltak, akik korábban már részt vettek rászorulók segítésében.

Nem ez az első alkalom, hogy ilyen módszerrel végeznek felmérést a hajléktalanok közösségében. A legutolsó, 2021-es kutatáson több mint kétezer önkéntes vett részt a Róma utcáin végzett munkában.

Róma városát szektorokra osztották, és minden zónát három éjszakán át kisebb csoportokban járnak a felmérők. A Villa Borghese parkban éjszakázó hajléktalanok interjúkészítői között lesz a nyugdíjas Emanuela, aki pszichológusként dolgozott. Az MTI-nek elmondta, hogy tudja, kikhez megy kérdéseket feltenni, mivel már többször jótékonysági egyesületek önkénteseként teljesített szolgálatot.

A személyenként többoldalas felmérést előzetesen összeállított kérdések alapján végzik, egyebek között a hajléktalan nevére, életkorára, állampolgárságára is rákérdeznek, de a válaszadás teljesen szabad. A felmérésben összeszámolják, hányan alszanak hálózsákban, a járdákon vagy parkokban felállított sátrakban vagy papírdobozokban.

Az Istat közel öt éve végzett felmérésének adatai szerint

Olaszországban több mint 96 ezren élnek az utcákon vagy a menhelyeken. 38 százalékuk bevándorló, és azok több mint fele Afrikából érkezett.

Az állandó lakóhely nélküli emberekkel foglalkozó szervezeteket tömörítő fio.PSD szövetség 2024-es adatai szerint a hajléktalanok több mint nyolcvanöt százaléka férfi, hatvan százalékuk migráns és hatvan százalékuk már több mint négy éve az utcán él. A legnagyobb közösséget a marokkóiak és a tunéziaiak alkotják, a hajléktalanok életkorátlaga negyvennégy év, és ötvenhat százalékuk az ország északi térségeiben él. Több mint hatvan százalékuk alkalmi munkavégzésből tartja fent magát, több mint harminc százalékuk kéreget. A szövetség rámutat, hogy közel félmillióra tehető, azoknak a száma, akik ugyan nem az utcán élnek és nem járnak rendszeresen menhelyre, de a társadalom „leggyengébb láncszemeinek” számítanak.

A közel hárommilliós Rómában huszonkétezerre teszik a hajléktalanok számát:

az éjszakákat a legtöbben a Termini pályaudvar környékén és a Szent Péter tér közelében töltik, mivel ott esténként meleg ételosztást tartanak, és tisztálkodásra is lehetőség van.

