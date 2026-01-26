Elhunyt Lengyelország legidősebb állampolgára

Az asszony 1912-ben született Varsóban, és 2023 óta, amikor más hosszú életű kortársai elhunytak, ő volt az egyetlen élő lengyel, aki még az első világháború kitörése előtt született – mutatott rá a TVP Info lengyel közszolgálati hírtelevízió.

Felidézték: a második világháború után Jadwiga Zak-Stewart Lódzban telepedett le, a kommunista hatalom által 1981-ben meghirdetett hadiállapot idején családjával együtt az Egyesült Államokba vándorolt ki.

Százéves korában azonban hazatért, és a haláláig Lódzban élt idősek otthonában.

Az asszony angolul, olaszul, németül beszélt, és 84 éves koráig vezetett autót – idézte fel a Polsat News kereskedelmi hírtelevízió.

A leghosszabb életű lengyelként Tekla Juniewiczet tartják számon, a nő 116 évesen hunyt el 2022-ben.