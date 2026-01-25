Blokád a magyar határon – megszólalt a rendőrség

A Szerb Köztársaság és Bosznia-Hercegovina fuvarozói szövetségeinek bejelentése alapján január 26-án, hétfőn 12 órától határozatlan ideig országos méretű demonstrációt kezdenek. A magyar-szerb határszakaszon Röszke, Tompa, Hercegszántó teherforgalmi átkelőhelyei érintettek a blokádban mindkét irányban - olvasható a police.hu oldalon.

A határzónák túlterhelésének és a járművek feltorlódásának elkerülése érdekében a szállítmányozók számára alternatív útvonalak igénybevételét javasolják.

A teherautók az M5-ös autópályáról térjenek le az M43-as autópályára, és haladjanak tovább Románia irányába a Csanádpalota (Nagylak II.) autópálya-határátkelőhelyen keresztül. Az M4-es autóúton a román határ felé használják a Nagykereki (Bors II.) határátkelőhelyet. Az M6-os autópályán a horvát határ felé, tekintettel arra, hogy Hercegszántó is teljes lezárás alatt lesz, az M6-os autópályáról a szerb határ irányába történő letérés tilos lesz. Az érintett járművek haladjanak tovább Horvátország irányába, és vegyék igénybe a horvát tranzitútvonalakat a célállomás eléréséhez! - írták.

A közlekedésbiztonság, a parkolási rend és a forgalom fenntarthatósága érdekében arra kéri rendőrség a járművezetőket, hogy ne közelítsék meg közvetlenül a lezárt határszakaszokat. Várakozás céljából az M1-es, az M0-ás, az M5-ös és az M6-os autópályák mentén található nagy befogadóképességű kamionparkolókat használják!

Ajánlott már a nyugati határszakasztól (Hegyeshalom/Rajka) megkezdeni a pihenők megtervezését, és a belsőbb útszakaszokon szabad várakozóhelyeket keresni. A leállósávban történő várakozás szigorúan tilos és életveszélyes. A rendőrség a szabálytalanul várakozókkal szemben intézkedni fog - hívta fel a figyelmet az ORFK.

A demonstráció időtartamának bizonytalansága miatt kérik, hogy az érintettek gondoskodjanak elegendő üzemanyagról, élelemről és ivóvízről.

Az ORFK arra is felhívta a figyelmet, hogy indulás előtt az utazók ellenőrizzék az aktuális helyzetet a rendőrség Határinfó oldalán, valamint figyeljék az autópályák feletti elhelyezett digitális forgalomtájékoztató táblákat.