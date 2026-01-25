ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.28
usd:
323.39
bux:
125061.81
2026. január 25. vasárnap Pál
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Rendőrségi ábra a határblokádról.
Nyitókép: Police.hu

Blokád a magyar határon – megszólalt a rendőrség

Infostart / MTI

A Szerb Köztársaság január 26-án, hétfőn lezárja a schengeni országokkal közös határain lévő valamennyi határátkelőhelyen a teherforgalmi sávokat demonstráció miatt, így zárva lesznek Röszke, Tompa, Hercegszántó teherforgalmi átkelőhelyei is – tudatta az Országos Rendőr-főkapitányság pénteken a rendőrség honlapján.

A Szerb Köztársaság és Bosznia-Hercegovina fuvarozói szövetségeinek bejelentése alapján január 26-án, hétfőn 12 órától határozatlan ideig országos méretű demonstrációt kezdenek. A magyar-szerb határszakaszon Röszke, Tompa, Hercegszántó teherforgalmi átkelőhelyei érintettek a blokádban mindkét irányban - olvasható a police.hu oldalon.

A határzónák túlterhelésének és a járművek feltorlódásának elkerülése érdekében a szállítmányozók számára alternatív útvonalak igénybevételét javasolják.

A teherautók az M5-ös autópályáról térjenek le az M43-as autópályára, és haladjanak tovább Románia irányába a Csanádpalota (Nagylak II.) autópálya-határátkelőhelyen keresztül. Az M4-es autóúton a román határ felé használják a Nagykereki (Bors II.) határátkelőhelyet. Az M6-os autópályán a horvát határ felé, tekintettel arra, hogy Hercegszántó is teljes lezárás alatt lesz, az M6-os autópályáról a szerb határ irányába történő letérés tilos lesz. Az érintett járművek haladjanak tovább Horvátország irányába, és vegyék igénybe a horvát tranzitútvonalakat a célállomás eléréséhez! - írták.

A közlekedésbiztonság, a parkolási rend és a forgalom fenntarthatósága érdekében arra kéri rendőrség a járművezetőket, hogy ne közelítsék meg közvetlenül a lezárt határszakaszokat. Várakozás céljából az M1-es, az M0-ás, az M5-ös és az M6-os autópályák mentén található nagy befogadóképességű kamionparkolókat használják!

Ajánlott már a nyugati határszakasztól (Hegyeshalom/Rajka) megkezdeni a pihenők megtervezését, és a belsőbb útszakaszokon szabad várakozóhelyeket keresni. A leállósávban történő várakozás szigorúan tilos és életveszélyes. A rendőrség a szabálytalanul várakozókkal szemben intézkedni fog - hívta fel a figyelmet az ORFK.

A demonstráció időtartamának bizonytalansága miatt kérik, hogy az érintettek gondoskodjanak elegendő üzemanyagról, élelemről és ivóvízről.

Az ORFK arra is felhívta a figyelmet, hogy indulás előtt az utazók ellenőrizzék az aktuális helyzetet a rendőrség Határinfó oldalán, valamint figyeljék az autópályák feletti elhelyezett digitális forgalomtájékoztató táblákat.

Kezdőlap    Külföld    Blokád a magyar határon – megszólalt a rendőrség

szerbia

lezárás

határátkelőhely

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.26. hétfő, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Zabolátlanul pörög a Trump-tornádó – Önként és dalolva eldobta az egyik leghatásosabb fegyverét Washington?

Zabolátlanul pörög a Trump-tornádó – Önként és dalolva eldobta az egyik leghatásosabb fegyverét Washington?

A legtöbben talán Mark Carney kanadai miniszterelnök új világrendről szóló beszédére fognak emlékezni az idei Világgazdasági Fórumról, jóllehet a második világháború után, az Egyesült Államok által kiépített „liberális” nemzetközi renddel való szakítás gondolata egyáltalán nem újdonság. Az erre utaló amerikai szándékot 2025-ben Marco Rubio külügyminiszter egyértelműen megfogalmazta, a második Trump-adminisztráció nemzetbiztonsági stratégiája pedig részletesen taglalta. Bár az még nem teljesen egyértelmű, hogy mi jöhet a régi után, Donald Trump hivatalban töltött első éve alapján többen arra figyelmeztetnek: a káosz közepette úgy tűnik, Washington eldobta az egyik legfontosabb világpolitikai „fegyverét”.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újabb rezsiemelés élesedett Magyarországon: rengeteg lakástulaj már kézhez is kapta a magasabb számlát

Újabb rezsiemelés élesedett Magyarországon: rengeteg lakástulaj már kézhez is kapta a magasabb számlát

A Pénzcentrum utána járt annak, hogy idén várhatóan milyen mértékben emelkedhetnek a társasházak közös költségei.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Man shot dead by federal agents in Minneapolis named by local officials

Man shot dead by federal agents in Minneapolis named by local officials

The shooting follows days of protests in the city over the Trump administration's immigration enforcement operation.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 24. 21:55
Újabb botrányos haláleset az Egyesült Államokban
2026. január 24. 19:24
Donald Trump keményen fenyegeti Kanadát
×
×
×
×