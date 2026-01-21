ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 21. szerda
Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár az ukrajnai békekonfrencia plenáris ülésén a svájci Luzern közelében fekvő Stansstadban a tanácskozás második napján, 2024. június 16-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Urs Flüeler

A Vatikán is levelet kapott Donald Trumptól

ELŐZMÉNYEK

A Vatikán reagált is a meghívásra, ahogy Szlovénia is közölte álláspontját.

A Vatikán is meghívást kapott, hogy részt vegyen a Donald Trump amerikai elnök által létrehozott Béketanácsban – közölte Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár szerdán, hozzátéve, hogy a pápai állam nem tud gazdasági hozzájárulást biztosítani. Pietro Parolin újságíróknak nyilatkozva megerősítette, hogy Vatikán Állam és személyesen XIV. Leó pápa is meghívást kapott a testületbe.

A szentszéki diplomáciát vezető bíboros hozzátette, hogy jelenleg mérlegelik a meghívást, mivel olyan kérdésről van szó, amelynek megválaszolásához időre van szükség. Megjegyezte, hogy a Vatikán nem képes gazdasági támogatást nyújtani. Donald Trump korábbi közlése szerint ugyanis az állandó tagság azoknak lesz elérhető, akik egy milliárd dollárt befizetnek.

Parolin úgy vélte, nem egészséges az Egyesült Államok és Európa közötti feszültség, amely tovább nehezíti a már így is súlyos nemzetközi politikai helyzetet. „Párbeszéd kellene viták és feszültség helyett” – mondta Parolin.

