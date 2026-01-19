ARÉNA - PODCASTOK
Mette Frederiksen, az Európai Unió Tanácsának féléves elnökségét betöltõ Dánia miniszterelnöke, António Costa, az Európai Tanács elnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (b-j) az uniós tagállamok csúcstalálkozója után Brüsszelben 2025. december 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

Lapértesülés: rendkívüli EU-csúcs lehet a héten a Trump–Grönland ellentét miatt

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az európai vezetők a következő napokban személyes tanácskozást tartanának, hogy megvitassák, miként reagáljanak az amerikai elnök hétvégi kijelentésére.

Az Európai Unió 27 tagállamának vezetői a következő napokban találkoznak, hogy megvitassák, milyen választ adjanak az amerikai adminisztráció azon kijelentésére, amely szerint az Egyesült Államok megerősített biztonsága nem lehetséges anélkül, hogy Grönlandot ne tudja a saját részének.

António Costa, az Európai Tanács elnöke az után kezdeményezte a rendkívüli ülés megtartását, hogy az EU-nagykövetek vasárnap Brüsszelben gyűltek össze, hogy megvitassák Donald Trump szombati kijelentését, amely szerint megvásárolja Grönlandot, és vámokkal sújtja azokat az uniós országokat, amelyek az útjába állnak ennek az elképzelésnek.

Egy EU-tisztviselő és egy, a szervezésre rálátó diplomata szerint a csúcstalálkozót csütörtökön tarthatják – írja a Politico beszámolója alapján a Portfolio.

A tisztviselő arról tájékoztatta a brüsszeli lapot, hogy az uniós tagországok vezetőinek találkozója szigorúan személyes részvételhez kötött lesz, nem pedig virtuális konferenciahívás formájában tartják, ami azt jelzi, nagyon fontos tanácskozást készítenek elő.

(A nyitóképen: Mette Frederiksen dán miniszterelnök, António Costa, az Európai Tanács elnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az uniós tagállamok csúcstalálkozója után Brüsszelben, 2025. december 19-én.)

