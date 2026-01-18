ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.97
usd:
331.89
bux:
122311.2
2026. január 18. vasárnap Piroska
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
2025. január 7-én közreadott kép a Grönland közép-nyugati részén fekvő Kangaamiut település házairól. Ezen a napon ifjabb Donald Trump üzletember, Donald Trump megválasztott amerikai elnök fia a dán fennhatóság alatt álló Grönland fővárosába, Nuukba érkezett.
Nyitókép: MTI/EPA/Ritzau/Ida Marie Odgaard

„Nem számítok katonai intervencióra Grönlandon" - közölte az amerikai képviselőház elnöke

Infostart

Mike Johnson a BBC brit közszolgálati televízió vasárnapi politikai magazinműsorában úgy fogalmazott: Grönland nem az Egyesült Államok területe, de a Dániához tartozó autonóm sziget földrajzi elhelyezkedése okán stratégiai fontosságú "nemcsak az Egyesült Államok, hanem a világ összes szabadságszerető népe számára".

„Veszélyes világban, veszélyes időkben élünk, és nincs abban semmi újdonság, hogy Donald Trump elnök ezt felismerte, az ügy egészen Truman elnökig visszanyúlik, aki először beszélt az ügy stratégiai fontosságáról" – fogalmazott az amerikai Kongresszus alsóházának republikánus vezetője a vasárnapi BBC-interjúban. Johnson ezzel arra utalt, hogy az évtizedekkel később nyilvánosságra került, annak idején titkosított iratok szerint Harry Truman amerikai elnök kormánya 1946-ban 100 millió dollárnak megfelelő arany ellenében megvásárolta volna Grönlandot Dániától.

Az amerikai képviselőház elnöke a BBC interjúműsorában – arra a felvetésre, hogy Donald Trump Grönlanddal kapcsolatos retorikája akár amerikai katonai akciót is előrevetíthet – kijelentette: nem számít arra, hogy az Egyesült Államok katonai intervenciót hajt végre „a csekély népességű" Grönlandon. Mike Johnson hozzátette:

meggyőződése szerint az ügy rendezésének módja a diplomácia, és ennek felismerésére vall az is, hogy Trump személyes képviselőt nevezett ki ebből a célból.

Trump a Truth Social nevű közösségi portálon előző nap közzétett nyilatkozatában ugyanakkor bejelentette, hogy nyolc európai szövetséges országgal - Dánia mellett Nagy-Britanniával, Norvégiával, Svédországgal, Finnországgal, Franciaországgal, Németországgal és Hollandiával - szemben február 1-től 10 százalékos importvámot vezet be, miután ezek az országok a Grönlandról folyó vitában Dánia mögött sorakoztak fel.

Az amerikai elnök közölte azt is, hogy a vámok júniustól 25 százalékra emelkednek. Trump a bejegyzésben ugyanakkor arra utalt, hogy elsősorban a vita üzleti jellegű megoldására törekszik. Úgy fogalmazott: ezek a vámtételek mindaddig érvényben maradnak, amíg nem jön létre egyezség arról, hogy az Egyesült Államok "teljeséggel és maradéktalanul megvásárolhatja" Grönlandot.

Megismételte azt a korábban is többször hangoztatott álláspontját, hogy Kína és Oroszország is meg akarja szerezni Grönlandot, és

"Dánia ez ellen semmit nem tudna tenni", mivel a dán kormány védelem gyanánt "jelenleg csak két kutyaszánt állomásoztat" Grönlandon.

A képviselőház elnöke a vasárnapi BBC-interjúban kijelentette: Trump "az erő pozíciójából törekszik a béke elérésére", és ennek érdekében "néha harcias megnyilvánulásokra" ragadtatja magát, ez személyiségének része, de az amerikai nép erős személyiségű elnökre szavazott.

John Bolton, aki Trump első hivatali időszakában egy ideig a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója volt, a The Sunday Telegraph című konzervatív vasárnapi brit lapnak írt cikkében mindazonáltal úgy fogalmazott: az, hogy Trump vámokkal fenyegeti a Dánia mellett kiálló NATO-szövetségeseket, az elnöki tisztségben eltöltött eddigi öt évének legveszélyesebb és legrombolóbb hatású megnyilvánulása.

"A történelmi ismeretek hiányától és a közösségi médiában megjelent bejegyzésének zagyvaságától eltekintve is" kiszámíthatatlan, hogy mindez milyen következményekkel járhat a NATO szövetségi rendszerére, valamint arra a hitelességre és bizalomra, amelynek elnyerésére az Egyesült Államok évtizedeket áldozott - fogalmaz írásában az egykori fehér házi tanácsadó. Bolton szerint a sarkvidéki orosz és kínai befolyásszerzés kockázatát a NATO-szövetségesek közötti tárgyalásokkal kell kezelni,

nincs szükség arra, hogy Grönland amerikai felségterületté váljon, sem arra, hogy Amerika katonai erőt vagy kényszerítő erejű gazdasági eszközöket alkalmazzon.

Hozzátette: az elnökkel szembeni ellenállás a Kongresszus republikánus köreiben is markánsan erősödött az utóbbi három hónapban, és ha Trump megpróbálja érvényesíteni vámemelési fenyegetéseit, az jelentős kiterjedésű republikánus lázadáshoz vezetne.

Kezdőlap    Külföld    „Nem számítok katonai intervencióra Grönlandon" - közölte az amerikai képviselőház elnöke

grönland

képviselőházi elnök

mike johnson

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Saját mobilja van egyre több óvodásnak, tiktokozik a gyerekek háromnegyede – a magyar valóság számokban

Saját mobilja van egyre több óvodásnak, tiktokozik a gyerekek háromnegyede – a magyar valóság számokban
Egyre több óvodás gyermeknek van saját telefonja, a gyermekek 7 százaléka pedig már 4–6 évesen mobilhasználó – derült ki az NMHH reprezentatív kutatásából, amelyet 2 ezer szülő és 2 ezer 7 és 16 év közötti gyermek megkérdezésével végeztek el. A felmérés rámutat arra is, hogy a gyerekek szabadidejük egyre nagyobb részét töltik digitális platformokon, a szülők egyre passzívabbak, a mesterséges intelligenciának pedig mindenki jobban hisz a kelleténél.
VIDEÓ
Egymillió néző: miért lett újra sikeres a magyar film? Káel Csaba, Inforádió, Aréna
Elsöpörheti a tüntetéshullám az iráni rezsimet? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.19. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elárulta Trump vezető párttársa: tényleg katonai erővel foglalhatják el az európai ország területét?

Elárulta Trump vezető párttársa: tényleg katonai erővel foglalhatják el az európai ország területét?

Az Egyesült Államok képviselőházának elnöke kijelentette, hogy nem számít amerikai katonai intervencióra Grönlandon.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Amit Donald Trump csinál, az zsarolás!

Amit Donald Trump csinál, az zsarolás!

A holland külügyminiszter zsarolásnak minősítette Donald Trump új vámpolitikai fenyegetését, amellyel az amerikai elnök Grönland megszerzését próbálja kikényszeríteni.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump tariff threats over Greenland 'risk dangerous downward spiral', warn Nato members

Trump tariff threats over Greenland 'risk dangerous downward spiral', warn Nato members

"We stand in full solidarity with the Kingdom of Denmark and the people of Greenland," they add in a joint statement.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 18. 12:48
BBC: Teherán az internet lekapcsolásával akarja eltitkolni az egyre durvább erőszakot
2026. január 18. 09:44
Donald Trump Grönland miatt kereskedelmi háborút robbanthat ki az USA és az EU között
×
×
×
×