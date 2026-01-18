ARÉNA - PODCASTOK
Vector of USA and European Union flag with grunge texture background. This illustration is an EPS 10 file with contains transparency effects.
Nyitókép: Getty Images / simon2579

Szembeszállnak Donald Trumppal az EU vezető országai

Infostart / MTI

Közös nyilatkozatban figyelmeztetett az eszkaláció veszélyére vasárnap az a nyolc európai ország, amely ellenzi, hogy az Egyesült Államok annektálja Grönlandot, s amelyekkel szemben Donald Trump amerikai elnök februártól 10 százalékos vámot helyezett kilátásba.

Dánia, Norvégia, Svédország, Franciaország, Németország, Nagy-Britannia, Hollandia és Finnország vasárnap közzétett közös állásfoglalása szerint a vámok bejelentése "aláássa a transzatlanti kapcsolatokat és veszélyes eszkalációhoz vezethet". "Továbbra is egységesen és összehangoltan fogunk reagálni. Elkötelezettek vagyunk szuverenitásunk megvédése mellett" - tették hozzá.

A nyilc ország leszögezte, hogy szolidárisak Dániával és Grönland népével.

"A NATO tagjaként elkötelezettek vagyunk az Északi-sarkvidék biztonságának erősítése mellett, mert ez a közös transzatlanti érdek" - húzták alá.

Jonas Gahr Store norvég miniszterelnök vasárnap a kereskedelemi háború veszélyeire hívta fel a figyelmet. "Úgy gondolom, nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy ne csöppenjünk egy fékeveszett kereskedelmi háborúba. Nem hiszem, hogy bárki is jól járna ezzel" - mondta a kormányfő az NRK közszolgálati műsorszolgáltatónak nyilatkozva.

Lars Klingbeil német alkancellár és pénzügyminiszter szerint Németország és európai partnerei nem hagyják , hogy Donald Trump "zsarolja" őket. Mint mondta, Németország mindig is kezet fog nyújtani az Egyesült Államoknak, hogy közös megoldásokat találjanak, de Berlin Grönland ügyében nem tart Washingtonnal.

"Tehát a világos üzenet, hogy nem hagyjuk magunkat megzsarolni, és lesz európai válasz" - fűzte hozzá.

Mindemellett a német műveleti parancsnokság vasárnap közölte, hogy még a nap folyamán visszatér az a 15 német katona, akiket pénteken este küldtek Grönlandra, hogy felmérjék a viszonyokat hadgyakorlatok megtartásához. A tájékoztatás szerint az egység elvégezte feladatát, és felderítő missziója eredményeit a napokban kiértékelik.

